Svečano otvorenje nove sezone Hrvatskog doma uz Synchronos Ensemble i dirljivu posvetu splitskim skladateljima

Glazbena prošlost i sadašnjost Splita susrele su jučer u prepunoj Koncertnoj dvorani Ive Tijardovića u Hrvatskom domu Split na svečanom otvorenju nove koncertne sezone u Splitu. U posveti splitskim skladateljima: velika imena prošlosti čija se svevremenost dokazuje svakom novom izvedbom, Ivo Tijardović, Ivo Parać, Boris Papandopulo (skladatelj koji, premda nije rođen u Splitu, u ovome gradu broji neke svoje najplodnije godine, iz kojih se iznjedrilo njegovo remek-djelo Muka Gospodina našega Isukrsta) i Petar Bergamo, susreli su se tako s dojanima suvremene glazbe Splita, Vladom Sunkom, Ivanom Božičevićem i Oljom Jelaskom, kao i predstavnicima najmlađe generacije splitskih skladatelja, čije su se skladbe već dobro ukorijenile na koncertnim programima – Šimunom Čarlijem Boticom i Lukšom V. Montanom.

Ravnateljica Vanesa Kleva otvorila je novu koncertnu sezonu govorom u kojem je pozdravila veleposlanicu Portugala u Hrvatskoj, Mariju Manuel Quintela Batista Durão, dogradonačelnika Ivu Bilića, kao i prisutne skladatelje čija su se djela izvodila na koncertu. Posebno toplo zahvalila je i vjernoj publici koja je s oduševljenjem dočekala Synchronos ansambl te istaknula da je i ovo svečano otvorenje u skladu s dosadašnjom praksom, kojom se slave splitski skladatelji.

Ansambl za suvremenu glazbu Synchronos, baziran u Zagrebu, posvećen je izvedbi aktualnih skladatelja te općenitom osvježavanju hrvatske glazbene scene, ali i upoznavanju publike sa stilski suvremenijim glazbenim jezikom. Svojim izvedbama članovi ansambla odmiču se od već prepoznatljivih tonskih utjecaja postmodernističkog razdoblja. Štoviše, odabirom specifičnog repertoara sudjeluju u kreaciji novih skladbi živećih skladatelja te svojim izvedbama oblikuju idejne obrasce i nadilaze sve zvučne izazove zapisane u tim partiturama. Ansambl inzistira na ideji izvođenja aktualne, ponekad i eksperimentalne suvremene glazbe, uz usku suradnju sa samim skladateljima. Synchronos Ensemble čine Marko Zupan – flauta, Tommaso Lonquich – klarinet, Vlatka Peljhan – violina, Vid Veljak – violončelo, Petar Krokar – klavir i Ivana Kuljerić Bilić – udaraljke.

Na programu su se našli; Ivo Tijardović: Spli'ski akvarel - Preludij (obr. Marko Zupan), Ivo Parać: Serenatella za flautu, violinu, violončelo i klavir, Boris Papandopulo: Tri stavka za Orlando, Petar Bergamo: Concerto abbreviato, Vlado Sunko: Phoenix, Ivan Božičević: Beyond the bend in the road, prva izvedba u novoj instrumentaciji, Olja Jelaska: Duo za flautu i vibrafon, Šimun-Čarli Botica: Distant landscapes i Lukša V. Montana: Orbita, praizvedba.

Sve informacije o nadolazećim izvedbama, ulaznicama i pogodnostima dostupne su na stranicama Hrvatskoga doma: https://hdsplit.hr/.