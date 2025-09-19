Sve više trudnica ima ovo stanje, a može povećati rizik za autizam i ADHD kod djeteta

Nova metaanaliza 48 znanstvenih studija, koja obuhvaća podatke iz više od devet milijuna trudnoća u 20 zemalja, otkrila je da gestacijski dijabetes, oblik šećerne bolesti koji se javlja tijekom trudnoće, može imati dugotrajne posljedice ne samo za zdravlje majki nego i za razvoj mozga njihove djece. Rezultati će biti predstavljeni na Godišnjem sastanku Europskog udruženja za proučavanje dijabetesa (EASD) u Beču, prenosi Index.

Analiza je pokazala da žene koje su tijekom trudnoće imale gestacijski dijabetes ostvaruju nešto slabije rezultate na testovima kognitivnih sposobnosti. Njihova djeca češće pokazuju razvojne poteškoće, uključujući poremećaj pažnje s hiperaktivnošću (ADHD) i poremećaje iz autističnog spektra (PAS).

Gestacijski dijabetes pogađa oko 14% trudnoća diljem svijeta i postaje sve češći, osobito kod starijih trudnica, žena s viškom kilograma, onih s obiteljskom poviješću dijabetesa i žena koje nisu bijele rase. Iako se obično povuče nakon poroda, povećava rizik od visokog tlaka, carskog reza i razvoja dijabetesa tipa 2. Djeca izložena ovom stanju češće se rađaju prije termina, s većom porođajnom težinom ili s niskom razinom šećera u krvi.

"Naši rezultati jasno pokazuju koliko je važno prepoznati gestacijski dijabetes kao ozbiljan javnozdravstveni izazov", izjavila je prof. Ling-Jun Li s Medicinskog fakulteta Nacionalnog sveučilišta u Singapuru.

Zabrinjavajući podaci

Prema rezultatima, žene koje su imale gestacijski dijabetes imale su u prosjeku 2.47 bodova niže rezultate na Montrealskoj ljestvici za procjenu kognitivnih funkcija (maksimalno 30 bodova). Djeca čije su majke imale gestacijski dijabetes imala su gotovo 4 boda niži prosječni IQ te 45% veći rizik od razvojnih kašnjenja, 36% veću vjerojatnost za ADHD, 56% veći rizik od poremećaja iz autističnog spektra.

Točan mehanizam još nije jasan, no znanstvenici ističu moguće čimbenike - kroničnu upalu u tijelu, oksidativni stres, smanjen dotok kisika do djeteta, povećane razine inzulina u trudnoći.

Smatra se da ovi procesi mogu utjecati na razvoj mozga još u maternici, a kasnije se očitovati kao poteškoće s učenjem, pažnjom i socijalnim vještinama.

Preporuke za trudnice

Profesorica Li savjetuje ženama koje imaju gestacijski dijabetes da se brinu o vlastitom zdravlju i prate razvoj djeteta, osobito u ranom djetinjstvu. Roditeljima preporučuje da pomno prate ključne razvojne faze djece.

Ženama koje su u rizičnoj skupini, ali nemaju dijagnozu, preporučuje se rani probir i kontrola šećera u krvi, praćenje pod liječničkim nadzorom, zdrava prehrana i aktivan životni stil.

Iako neka klinička ispitivanja pokazuju povoljne kratkoročne ishode, još nema dovoljno podataka o dugoročnom utjecaju gestacijskog dijabetesa na neurorazvojne poremećaje poput ADHD-a i autizma. "Morat ćemo pričekati dodatna istraživanja i dugoročna ispitivanja kako bismo utvrdili mogu li preventivne mjere i liječenje doista ublažiti ove rizike", zaključila je prof. Li.