Sve više država najavljuje istupanje iz Eurosonga zbog Izraela, sada i Španjolska: "Ovo će imati političke posljedice"

Španjolska se pridružila državama koje najavljuju bojkot Eurosonga 2026. ako u natjecanju bude sudjelovao Izrael. Nacionalna televizija RTVE u utorak je nakon glasanja upravnog odbora objavila da neće sudjelovati ukoliko Europska radiodifuzna unija (EBU) ne isključi Izrael.

Time je Španjolska postala peta zemlja koja prijeti povlačenjem, nakon Nizozemske, Irske, Slovenije i Islanda, ali i prva iz tzv. "Velike petorke" (uz Ujedinjeno Kraljevstvo, Njemačku, Italiju i Francusku) koja ima automatski plasman u finale i među najvećim je financijskim ulagačima u natjecanje.

Odluka RTVE-a donesena je s 10 glasova za, četiri protiv i jednim suzdržanim. Predsjednik uprave Jose Pablo Lopez bio je predlagač mjere.

Pritisak na EBU raste

Španjolski premijer Pedro Sanchez ranije je javno pozvao na zabranu Izraela u Eurosongu, podsjetivši da je Rusija isključena nakon invazije na Ukrajinu 2022. godine.

EBU-ovo upravljačko tijelo, Reference Group, potvrdilo je da je odluka o sudjelovanju Izraela još uvijek na čekanju, ali da su "uzeli u obzir zabrinutosti više televizijskih kuća". Rok za potvrdu sudjelovanja zemalja istječe sredinom prosinca.

Politički pritisci i prosvjedi

Ovogodišnji Eurosong u Baselu obilježili su prosvjedi protiv izraelske natjecateljice Yuval Raphael, koja je preživjela Hamasov napad 2023. godine i završila na drugom mjestu. Austrijski pjevač JJ, pobjednik natjecanja, otvoreno je pozvao da Izrael ne sudjeluje 2026. godine u Beču, javlja Sky News.

Organizatori se nalaze pred delikatnom odlukom jer bi isključenje Izraela imalo političke posljedice, dok bi bojkot zemalja sudionica mogao narušiti kredibilitet i financijsku stabilnost natjecanja.

Sljedeći Eurosong, jubilarni 70. po redu, održat će se 16. svibnja 2026. u bečkoj dvorani Wiener Stadthalle.