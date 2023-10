SVE SE PRAŠI, STROJEVI BRUJE Na poznatom splitskom gradilištu radi se i u noćnim satima! Jedan detalj posebno je važan za građane: Besplatno za sve...

Već danima bruje strojevi na gradilištu budućeg parkirališta u Dobrilinoj ulici, nasipa se beton, privode se grubi radovi kraju... I to ne bi bilo ništa čudno ni neobično, da strojevi u ovoj priči ne rade do kasno navečer, jedan dan do 21 sat, idući do 22 sata, a u srijedu i četvrtak poneki radnik je imao tu sreću da je ostao dovršavati posao pod svjetlima reflektora i do – ponoći!

E sad, naši sugrađani i sugrađanke ne bi bili fetivi da odmah nisu krenule ćakule: te smeta im buka, zvat će policiju, te kasne izvođači s radovima, penali su 'masni' po svakom danu kašnjenja, gazda ih tjera na noćni rad i tako redom.

Rokovi su službeno započeli u drugoj polovici veljače ove godine, a tada je za parkirališta na tri etaže s 381 parkirna mjesta za automobile te još 38 za motorkotače službeno navedeno kako će biti završeni za sedam mjeseci. To jest, sedam mjeseci je bio rok za izgradnju, to je dakle rujan, što bi značilo da radovi doista kasne. Međutim, nije nikad u građevini sve onako kako piše, uvijek se pojavi neka izuzetno tvrda stijena pri iskopima... Šalimo se, nije bilo stijena, ali jest nekih drugih problema, a i bilo je na proljeće dosta kišnih dana koji su se u fazi iskopa računali kao neradni za potrebe rokova izgradnje. I gdje smo onda sad?

'Prema revidiranom dinamičkom planu, radovi bi trebali biti gotovi 30. studenog. Rok jest bio sedam mjeseci, ali prilikom iskopa morala se obaviti zaštita pokosa, a za kišnih dana osim izvođača nije radio niti deponij za ostavljanje zemlje pri iskopima...' - potvrdio nam je Davor Matošić, direktor Split Parkinga, investitora u ovaj projekt, da je stanje na terenu zapravo više nego zadovoljavajuće, da nema nikakvog probijanja rokova jer su odgode nastupile potpuno legitimno, uz odobrenje nadzora.

Ako će dakle nekakvi građevinski radovi biti završeni do kraja studenog, a onda obično bude prilično toga za 'ulickavanje', jer i na ovom objektu je predviđen sportski teren pa onda čekanje na uporabnu dozvolu, nije za očekivati prve automobile u garaži prije Nove godine... Takve su barem naše procjene uspoređujući napredak na drugom, gotovo identičnom, projektu ove vlasti na Lokvama – tamo je također višeetažni parking s igralištima na vrhu dovršen ima više od mjesec dana, no uporabna dozvola je stigla tek prošli tjedan.

A ovaj tjedan je parkiralište i službeno otvoreno. 'Objekt na Lokvama je završen u vrhunskom roku, uporabna dozvola je konačno izdana i parkiralište je otvoreno u testnom režimu rada jučer. Od 1. siječnja će krenuti po standardnom režimu.' - najavio nam je direktor Matošić.

Super, super, konačno će stanari cijelog kvarta imati gdje parkirati, a automobili će se maknuti s nogostupa i zelenih površina, otprilike kako je i najavio ovaj projekt gradonačelnik Ivica Puljak. Jer nije cilj povećanje broja vozila, nego njihovo uredno 'skladištenje'. Neke dvojbe je izazvala činjenica da je danas, u petak popodne, parking bio praktički dupkom pun, a u bližoj i nešto daljoj okolici nije se baš dalo uočiti manje parkiranih vozila...

Valjda će pomaka ipak biti, ljudi se još nisu naviknuli na ovaj 'zapadni standard'. Inače, do početka studenog je parkiranje dozvoljeno za sve, i besplatno je u tom probnom radu. Nakon toga 220 novih mjesta koristit će samo pretplatnici po 12 eura mjesečno (nije garantirano parkirno mjesto), a obavijesti o tome već su počele stizati zainteresiranim stanarima Lokvi.