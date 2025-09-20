Sve je spremno za spektakl: Tisuće navijača pristiže na Poljud

Danas u 17 sati na rasporedu je jedan od najvažnijih susreta hrvatskog nogometa. Hajduk Split na Poljudu dočekuje Dinamo Zagreb u sedmom kolu SuperSport HNL-a, a napetosti rastu kako među navijačima, tako i u prometu diljem grada.

Ovo je prvi veći obračun Hajduka i Dinama u ovoj sezoni, a ulog je velik. Momčadi su trenutačno izjednačene na vrhu tablice, što susret čini ključnim u borbi za vodeću poziciju. Očekuje se pun Poljud i gromoglasna podrška navijača s obje strane.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Tisuće navijača okupilo se ispred Poljuda, a atmosfera iz minute u minutu postaje sve užarenija. Pjesma, zastave i more bilih dresova pretvorili su gradske ulice u navijačku pozornicu.

Kafići oko stadiona prepuni su do posljednjeg mjesta, a pjesma odjekuje i s Rive, gdje se okupljaju oni koji će utakmicu pratiti izvan stadiona. Policija je rasporedila pojačane snage na svim prilazima Poljudu, a promet se odvija otežano jer rijeke navijača pristižu iz svih smjerova.

Pogledajte što je zabilježio naš Roko.