Suze, tuga i oproštaj u Gornjem Sitnom: Pokopan je Živko Veljko Gruica

Gornje Sitno danas tuguje za svojim sugrađaninom, Živkom Veljkom Gruicom (1951. – 2025.), legendarnim ugostiteljem i osnivačem kultnog restorana Svanuće. Posljednji ispraćaj ovog velikana dalmatinske gastronomije održan je danas u 16 sati na mjesnom groblju u Gornjem Sitnom, uz nazočnost brojnih prijatelja, kolega i gostiju.

Gruica je rođen 11. srpnja 1951. godine, a 1975. otvorio je restoran Svanuće, koji je tijekom punih pedeset godina postao sinonim za dobru spizu i toplo dalmatinsko gostoprimstvo. Od skromnog objekta, zajedno s obitelji stvorio je mjesto koje su generacije posjetitelja pamtili po domaćim jelima, prijateljskoj atmosferi i osebujnom duhu domaćina.

„Njegovo ime ostat će zauvijek upisano u povijest dalmatinske gastronomije,“ istaknuli su mještani i dugogodišnji gosti, prisjećajući se čovjeka koji je svojom energijom i ljubavlju prema poslu oblikovao gastronomski identitet cijelog područja.

Odlazak Živka Veljka Gruice ostavlja veliku prazninu, ali i naslijeđe koje će živjeti kroz obitelj, prijatelje i mnoge koji su u Svanuću pronašli svoj kutak Dalmacije.