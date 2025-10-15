Sutra se u Fotoklubu otvara Klupska izložba, tradicionalna godišnja revija članova Fotokluba Split

Sutra u 19 sati u Galeriji fotografije Fotokluba Split otvara se tradicionalna klupska izložba, godišnja je revija ponajboljih fotografskih ostvarenja članova i članica Kluba u protekloj godini. Kako ističe predsjednica Fotokluba, Ana Žanko, riječ je o izložbi koja predstavlja reprezentativan presjek razvoja fotografske djelatnosti ne samo unutar Fotokluba, nego i u širem kontekstu lokalne scene. Tradicija klupskih izložbi seže u daleku prošlost, još od 50-ih godina prošlog stoljeća, a iz godine u u godinu svjedoči vitalnosti i kontinuitetu fotografskog stvaralaštva u Splitu.

Kao i dosadašnjih godina, tema natječaja je bila slobodna, što se reflektira u iznimno raznolikom izboru radova, a upravo tematska, stilska i tehnička diversificiranost radova daje izložbi posebnu draž i energiju, čineći je mjestom susreta različitih pogleda, senzibiliteta i iskustava.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Članovi i članice Fotokluba svoje su radove prijavljivali u dvije kategorije – pojedinačno i kolekcije, a na natječaj se odazvalo 23 autora/ica. U kategoriji pojedinačno prijavljeno je 106 fotografija, a selekciju je prošlo 39 fotografija, dok su u kategoriji kolekcija zaprimljene 24 prijave, od čega je 8 kolekcija uvršteno u izložbu. Njihove prijave je anonimno pregledao i ocijenio stručni žiri u sastavu: dr. art. Svetislav Cvetković (akademski slikar i fotograf), Valentino Bilić-Prcić (fotograf) i Andrea Kaštelan (fotografkinja, snimateljica i multimedijalna umjetnica).

Na sutrašnjem otvorenju moći će se uživati u selekciju radova, a ujedno će biti proglašeni i pobjednici ovogodišnjeg izdanja – sve nam to miriše na dobru feštu od fotografije.

Izložba je realizirana uz financijsku podršku Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Splitsko-dalmatinske županije, Grada Splita i Županijske lučke uprave, a dio je ''Redovnog godišnjeg programa udruge Fotoklub Split'' koji se financira sredstvima Zaklade Kultura nova.