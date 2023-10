Sutra počinje besplatni tečaj fotografije u Fotoklubu Split – mjesta još ima!

Fotoklub Split organizira osnovni tečaj digitalne fotografije namijenjen djeci i mladima (za više razrede osnovne škole i srednjoškolce). Tečaj će se odvijati u dva dijela – u prvom dijelu polaznici će savladati tehnička znanja o dijelovima fotoaparata i fotografske opreme, dok je drugi dio predviđen za kreativnu stranu fotografije pa će polaznici učiti o kadru, kompoziciji i samostalno rješavati fotografske zadatke. Polaznici tečaja moraju imati fotoaparat s mogućnošću manualnog namještanja postavki jer se od njih očekuje samostalno izvođenje zadanih vježbi koje će se naknadno pregledavati i analizirati.

Tečaj će voditi fotografkinja Anđela Vidić.

Prijave su obvezne na e-mail adresu info@fotoklubsplit.hr ili osobnim dolaskom u prostorije Fotokluba Split. Broj polaznika je ograničen.

Prvo predavanje održat će se u utorak, 10. listopada u 20 sati u prostorijama Fotokluba Split, Marmontova 5.

Raspored:

10.10. (uto) 20 - 21h predavanje

14.10. (sub) 10 - 12h vježbe

17.10. (uto) 20 - 21h predavanje

21.10. (sub) 10 - 12h vježbe

24.10. (uto) 20 - 21h predavanje

28.10. (sub) 10 - 12h vježbe

31.10. (uto) 20 - 21h predavanje

4.11. (sub) 10 - 12h vježbe

7.11. (uto) 20 - 21h predavanje

11.11. (sub) 10 - 12h vježbe

O voditeljici:

Anđela Vidić, rođena 1992. u Sinju. Diplomirala je na Akademiji Dramske Umjetnosti, smjer Snimanje i Fotografija, a upisuje diplomski studij Primjenjene Umjetnosti na Sveučilištu AKV St. Joost u Nizozemskoj. Podučava fotografiju i razvija svoje samostalne umjetničke projekte.