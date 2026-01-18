Sutra je najdepresivniji dan u godini

Treći ponedjeljak u siječnju često se naziva Plavim ponedjeljkom, danom koji se simbolično veže uz loše raspoloženje i pad energije. Iako je taj pojam nastao kao dio marketinške kampanje, početak godine za mnoge doista donosi osjećaj iscrpljenosti – blagdani su iza nas, vrijeme je tmurno, a financijski pritisci još svježi. Upravo zato važno je znati prepoznati rane znakove depresije, ističu stručnjaci.

Psihijatar Ahmed Hankir, koji na društvenim mrežama ima velik broj pratitelja, u jednom je videu izdvojio tri simptoma koja se često javljaju u ranoj fazi depresije. Naglašava da svaka osoba koja primijeti jedan ili više ovih znakova treba razmisliti o razgovoru sa stručnjakom.

Pad energije i gubitak motivacije

Jedan od prvih znakova može biti izražen osjećaj iscrpljenosti. Riječ je, objašnjava Hankir, ne samo o tjelesnom umoru, nego i o mentalnoj i emocionalnoj praznini. Osobe s depresijom često nemaju snage ni volje za svakodnevne aktivnosti, a ponekad im je teško i ustati iz kreveta.

Gubitak interesa za stvari koje su nekad veselile

Drugi čest simptom je gubitak zanimanja za aktivnosti koje su nekada donosile zadovoljstvo. Depresija može dovesti do stanja koje se naziva anhedonija – potpunog izostanka osjećaja užitka, čak i u situacijama koje su ranije bile izvor radosti, poput hobija, druženja ili bliskosti s partnerom.

Problemi s koncentracijom

Depresija se može odraziti i na kognitivne sposobnosti. Poteškoće s koncentracijom mogu biti toliko izražene da osoba djeluje odsutno ili rastreseno, a ponekad čak podsjećaju na simptome demencije. Hankir ističe da se u takvim slučajevima radi o tzv. pseudo-demenciji, koja se povlači nakon što se započne liječenje same depresije.

Psihijatar upozorava da pojava ovih simptoma ne znači nužno da je riječ o depresiji, ali su jasan signal da treba obratiti pažnju na vlastito mentalno zdravlje.

Kada potražiti pomoć

Ako postoji sumnja na depresiju, prvi korak je razgovor s liječnikom opće prakse, koji može preporučiti daljnje korake – od terapije razgovorom do medikamentoznog liječenja ili njihove kombinacije. Pomoć i podršku moguće je potražiti i kroz organizacije koje se bave mentalnim zdravljem.