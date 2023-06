Sutivan na Braču organizira tri velike godišnjice

Ova 2023. godina posebna je za Sutivan jer u njoj obilježava čak tri velike obljetnice: 600 godina od prvog spomena naselja Stivan, 400 godina od gradnje crkve sv. Roka i 200 godina od prvog administrativnog ustanovljenja Općine Sutivan.

Akademik Petar Šimunović je u svojoj Toponimiji otoka Brača naveo da se prvi pisani trag imena naselja Stivan javlja 1423. u Bračkom razvodu, dokumentu vezanom za srednjovjekovni Statut otoka Brača. To Stivan čini jednim od prvih bračkih naselja formiranih na morskoj obali tijekom 15. stoljeća kada napokon prestaje opasnost od čestih gusarskih napada i pustošenja otoka čija su mjesta do tada bila razasuta po unutrašnjosti otoka. Crkva sv. Ivana za koju se pretpostavlja da je uz obližnji samostan (Mojstir) bila nukleus razvoja budućeg naselja spominje se prvi put već početkom 11. stoljeća u oporuci priora Petra kao Sancti Johhanis in Braca, ali ipak se kao povijesni nastanak Sutivana prema Vrsalovićevoj Povijesti otoka Brača navodi 1477. godina kada je na Brač stigao veliki val doseljenika iz Podgore i makarskog primorja u bijegu pred Osmanlijskom najezdom.

Prema zapisima biskupskog vizitatora I. Ivaniševića gradnja stivanske crkve sv. Roka na istoimenom brežuljku datirana je u 1623. godinu tako da ove 2023. godine obilježavamo 400-godišnjicu njene izgradnje i štovanja toga sveca u Sutivanu. U strahu od kuge koja je poharala Brač u 15. st. Stivanjani su se preporučili za zaštitu sv. Roku i podigli mu crkvicu na vrhu brežuljka iznad mjesta. U narednim je godinama prvobitna crkva djelomično srušena i nadograđena te je uz nju 1879. izgrađen lijepi zvonik koji Sutivanu daje karakterističnu vizuru mjesta s dva kampanela. Tradicija štovanja sv. Roka u Sutivanu je i danas vrlo živa i stivanska će Župa nizom aktivnosti svečano obilježiti ovu godišnjicu uoči velike fjere sv. Roka 16. kolovoza ovoga ljeta.

Sutivan je prvi put administrativno ustrojen kao općinska uprava 1823. godine tako da ove godine bilježimo i 200-godišnjicu nastanka Općine Sutivan. Općinski je ustroj Sutivan zadržao do 1941. godine kada je općina ukinuta i ponovno uspostavljena tek 1997. godine u novoj samostalnoj hrvatskoj državi kao jedna od najmanjih ali i vrlo uspješnih jedinica lokalne samouprave. Na čelu se Općine kroz povijest prema dostupnim podacima izmijenilo 15 načelnika od 1823. do 1941. i dvoje od ponovnog osnutka 1997. do danas kada tu dužnost obnaša Ranko Blažević. Općina će ovu obljetnicu obilježiti prigodnim programom 24. lipnja na dan sv. Ivana Krstitelja, koji se slavi i kao Dan općine Sutivan i svečanom sjednicom općinskog Vijeća 26. lipnja. Sv. Ivan i sv. Roko nalaze se i na grbu nekadašnje i današnje Općine Sutivan.