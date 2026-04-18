Hrvatske nogometašice ostvarile najveću pobjedu u svojoj povijesti: "Ova pobjeda nam je trebala"

Hrvatska ženska nogometna reprezentacija pobijedila je Gibraltar 9:0 u kvalifikacijskoj utakmici za Svjetsko prvenstvo odigranoj u Sinju. Izabranice Nenada Gračana odigrale su sjajnu utakmicu i upisale najveću pobjedu u povijesti.

Hrvatska je povela u 38. minuti lijepim golom Janje Čanjevac, a četiri minute kasnije Ana Bakalar udvostručila je prednost. Serija golova nastavila se u drugom poluvremenu. Tea Vračević u 58. minuti pogađa glavom nakon ubačaja Karle Kurkutović. Već u 61. minuti Janja Čanjevac postiže svoj drugi pogodak sjajnim udarcem gotovo s korner-linije.

U 65. minuti Ivana Rudelić atraktivnim škaricama nakon asistencije Petre Pezelj povisuje na 5:0. Do kraja susreta u strijelce su se upisale i Lana Kukavica u 81., Laura Vlastelica u 85., ponovno Rudelić u 87. i Andrea Glibo u 90. minuti za 9:0.

Utakmica rekorda i prvijenaca

Ovaj susret ostat će upamćen po nizu prvijenaca i rekorda. Lana Kukavica postigla je svoj prvi pogodak za Hrvatsku u debitantskom nastupu, a debi je upisala i Lucija Vrdoljak.

Svoje prve golove za reprezentaciju zabile su Janja Čanjevac, Ana Bakalar, Laura Vlastelica i Andrea Glibo. Ivana Rudelić s dva nova pogotka ušla je u povijest kao najbolja strijelkinja reprezentacije svih vremena, s ukupno 23 postignuta gola.

Gračan: Sretan sam što vodim ovakvu grupu

Izbornik Nenad Gračan bio je zadovoljan nakon utakmice. "Čestitam našim igračicama, i onima koje su igrale i onima koje nisu. Drago mi je da smo se uspjeli vratiti iako je bilo nervoze u prvoj utakmici. Kako su golovi padali, igračice su bile sve opuštenije i napravile su ono što se od njih tražilo. Puno je tu mladih igračica i zaista sam sretan što vodim ovakvu grupu", izjavio je Gračan, prenosi HNS.

Izbornik je istaknuo sjajnu obranu i raznovrsnost u napadu. "Gibraltar dugim loptama i brzim napadačicama uvijek može zaprijetiti, no u ove dvije utakmice nisu nam stvorile nijednu šansu, što me najviše veseli. Cilj nam je da ne ovisimo o jednoj ili dvije igračice, nego da u završnicu dolazimo iz više linija, što smo danas i pokazali. Cure su bile odgovorne i ozbiljne do samog kraja", dodao je.

U lipnju slijede ključni susreti s Kosovom i Bugarskom za prolazak dalje. "Kosovo je dobra reprezentacija s nekoliko odličnih igračica i ne smijemo ih podcjenjivati. Pokazali smo da se možemo nositi s njima i da nismo zasluženo izgubili u prvom susretu. Učinit ćemo sve da na Kosovu odigramo dobro i ostvarimo odličan rezultat", zaključio je Gračan.

Čanjevac: Ova pobjeda nam je trebala

Janja Čanjevac, dvostruka strijelkinja, podijelila je svoje dojmove. "Prije svega, čestitam ekipi. Ovo je veliki plus za nas i naš napredak. Trebala nam je ova pobjeda. U gostima smo se mučili s realizacijom, ali ovdje smo pokazale tko je glavni. Tri boda su najvažnija i sada smo fokusirane na lipanj. Dugo sam čekala na prvijenac, ali ekipa uvijek nekoga izbaci", rekla je Čanjevac.

Osvrnula se i na ambicije u nastavku kvalifikacija. "Naravno da možemo proći dalje, to nam je cilj. U lipnju nas čekaju dvije intenzivne utakmice, idemo na pobjede i želimo se plasirati u Ligu B."

Rudelić: Mlade cure imaju kvalitetu

Rekordna strijelkinja Ivana Rudelić opisala je svoj atraktivan pogodak i pohvalila ekipu. "Bile su to škarice, i sama sam se malo iznenadila. Htjela sam tako pucati, nisam mislila da će tako lijepo ispasti. Imale smo puno lopti i šansi, bile smo efikasne i radujem se zbog cijele ekipe", izjavila je.

"Ova pobjeda nam puno znači. Dali smo puno golova, što je dobro za gol-razliku. Slijede dvije teške utakmice, ali ako ovako nastavimo, možemo i to pobijediti."

Za kraj je pohvalila mlađe suigračice. "Ima puno mladih cura i vidi se da je kvaliteta tu. Mi starije moramo im pomoći da naprave korak dalje, a mi ćemo se polako micati. Ima jako puno talentiranih Hrvatica koje znaju igrati nogomet."