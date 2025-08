Šuti prošao rebalans proračuna! Od sada besplatan javni gradski prijevoz za splitske učenike i studente, besplatni udžbenici za srednjoškolce, besplatan vrtić za predškolce. Ulaže se 1.080.000 eura za potrebe Park-šume Marjan!

Na trećoj sjednici Gradskog vijeća Grada Splita raspravljalo se o Prijedlogu III. izmjena i dopuna Proračuna Grada Splita za 2025. godinu, s projekcijama za 2026. i 2027. godinu, te o prijedlogu odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Splita za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Splita za razdoblje od 18. srpnja do 31. prosinca 2025. godine.

Konkretno, pojednostavljeno rečeno, riječ je o rebalansu proračuna Grada Splita. Lidija Bekavac (HGS) istaknula je kako je riječ o tehničkom rebalansu, osim u dijelu koji uključuje predizborna obećanja: besplatan javni gradski prijevoz za učenike i studente, besplatne udžbenike, besplatan vrtić za predškolce te dodatnih 1.080.000 eura za potrebe Park-šume Marjan.

U ime HGS-a predložen je amandman kojim se traži uvođenje besplatnog javnog prijevoza i za slijepe te gluhoslijepe osobe, a taj amandman je prošao o strane većine vijećnika. Zanimljivo je da je glasovanje za ovaj amandman prošlo nakon dodatne provjere jer su pogrešno izbrojani vijećnici koji su bili za ovaj prijedlog Lidije Bekavac. Prva odluka je bila da prijedlog amandmana unutar rebalansa proračuna nema većinu, ali se naknadnim brojanjem utvrdilo da je amandman dobio dovoljnu većinu.

S druge strane, vrijedi napomenuti da na kraju nisu prošli amandmani na rebalans proračuna koje je predložio Franko Kelam iz Mosta.

Vijećnik Igor Skoko (Centar) ustvrdio je kako ovakve mjere demantiraju prethodne tvrdnje da se Grad nalazi u teškoj financijskoj situaciji, te je ocijenio da one zapravo potvrđuju da gradske financije stoje dobro.

Jakov Prkić iz Direkta je kazao da su on i njegova stranka donijeli ispravne odluku, iako, kako kaže će se sada raspravljati o toj njegovoj 16. ruci na prvoj radnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Splita. Smatra da će neki razmatrati da je on pomogao HDZ-u i HGS-u, no stava je da je donio ispravne odluke.

"Ja ću danas mirno spavati, donio sam ispravne odluke za naše građane, i to svi znaju. Ovo danas ne podržati je glupo, ima vas ovdje što bi život dali za Marjan i sanaciju Marjana. Ali važno je kmečati plakati, a ne dignuti ruku za sanaciju Marjana i ostalo što je bila na dnevnoj redu...", podvukao je Prkić.

Ukratko, najvažnije stavke rebalansa proračuna odnose se na besplatne vrtiće za predškolce u Splitu te na besplatne udžbenike za splitske srednjoškolce. Osim toga, donesena je odluka o dodatnoj financijskoj potpori za sanaciju Marjana, nakon što je Park-šuma Marjan teško stradala u nevremenu početkom srpnja, kao i o besplatnom javnom gradskom prijevozu za učenike i studente. Sve navedeno je prošlo, većina vijećnika, njih 16 bilo je za ovu točku, a to znači da je formalno prošao prvi rebalans proračuna novog gradonačelnika Tomislava Šute (HDZ).

Šuta uspješno prošao prvi veliki test u GV-u Grada Splita

Tako je na prvoj radnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Splita, gradonačelniku Tomislavu Šuti (HDZ) prošao rebalans proračuna Grada Splita, pa je i samim time uspješno odradio prvi veliki test u Gradskom vijeću Grada Splita obzirom da još nije jasna njegova većina u splitskom parlamentu.

Bilo kako bilo, treba napomenuti da ovaj rebelans ne mijenja puno u planovima, programima i projektima Grada Splita, ali se uvode nove navedene mjere i onda bi se trebale provesti u narednom razdoblju.