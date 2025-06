ŠUTA PREUZEO NOVU DUŽNOST Najavio svoje prve korake, o većini u GV-u još se ništa ne zna: "Razgovori traju i trajat će još neko vrijeme"

Novoizabrani splitski gradonačelnik Tomislav Šuta preuzeo je danas svoju novu dužnost od svoga prethodnika Ivice Puljka. U Banovinu je stigao u pratnji svojih dogradonačelnika - Matee Dorčić i Ive Bilića.

"Bila nam je čast i zadovoljstvo što smo služili svome gradu zadnje četiri godine. U ime svojih zamjenika Bojana Ivoševića i Antonia Kuzmanića te u svoje osobno ime zahvaliti svim građanima grada Splita što su nam pružili tu mogućnost. Čestitam gosp. Šuti i njegovom timu i želim da vode ovaj grad s poštovanjem i da ga dobro vode", kazao je ovom prigodom u atriju Banovine Ivica Puljak te naglasio da su u svom mandatu sredili Žnjan te ostavili Grad u plusu od 32 milijuna eura.

Tomislav Šuta se na početku svog obraćanja zahvalio građanima što su mu dali povjerenje da vodi grad.

"Želim poručiti da ću biti gradonačelnik svih građana grada Splita, želim poručiti da ćemo imati dijalog i kulturu. To je jasna poruka koju smo cijelo vrijeme slali i tako će i biti. Ono što je naš forte je bilo pokazati da nam je stalo do mladih ljudi, da želimo napraviti iskorak u priuštivom stanovanju. Isto tako, što se tiče domova i umirovljenika, prometa i prometnih problema, učinit ćemo sve da sredimo gradske ceste. U suradnji s Vladom RH cilj je riješiti goruće probleme. Niz je infrastrukturnih projekata i izazova iza nas - sjeverni dio grada Splita, škver, Kopilica... Želim poslati jasnu poruku, da sve ono što je dobro da će ići naprijed, neće biti podmetanja. Želim istaknuti da ćemo biti grad koji će provoditi socijalnu politiku, smatram da je to također jako bitno. BIt ćemo maksimalno otvoreni prema poduzetnicima i ulagačima u gradu Splitu. Niz je tema koje smo kroz program prikazali, a program će nam biti putokaz i način rada i funkcioniranja u ove četiri godine, da sve ono što smo obećali i ostvarimo", kazao je Šuta.

O većini u Gradskom vijeću nije mogao puno kazati jer su - razgovori u tijeku.

"Razgovori traju i trajat će još neko vrijeme. Mi ćemo u svim zadanim rokovima koji su ispred nas izaći pred javnost. Uvjeren sam da ćemo uskoro imati konstituirano Gradsko vijeće. Pozivam sve stranke u GV-u da nam se pridruže za sve važne projekte za grad, a jedna od važnih stvari su svakako izmjene i dopune GUP-a i da u tom dijelu grad napokon doživi iskorak. Da se napokon ide u izradu novog GUP-a, a svi znamo da je prošlo 20 godina otkad se nije donio. Tu je još niz važnih projekata, tu je druga faza Žnjana, zatim niz projekata u samom gradu", kaže Šuta.

Koalicija ili programska suradnja?

"Dopustite da završimo sve pa ćemo izaći s tim u javnost", kazao je na ovo pitanje Šuta.

Šuta je kazao da će ovaj tjedan iskoristiti za posjet gradskim kotarima, a počet će sa kotarom Grad.

"Znamo koji su problemi u srcu grada, počela je turistička sezona, znamo i da je jedan od gorućih problema pretovar otpada i da su se građani u samom centru bunili. Jasno sam u kampanji komunicirao da će se pretovar otpada preseliti na drugu lokaciju. Osim toga, prisutan je cijeli niz drugih problema u gradu. Očekujem od tvrtke Čistoća maksimalan angažman, da stvari budu bolje. Građani me zovu, posjetit ću i Karepovac, neadekvatno se odlaže otpad... Mogu najaviti da će prvi koji će doći u Banovinu biti udruge u socijali koje smo obašli u kampanji, da čujemo i njihove probleme. Bit će pozvani i hrvatski branitelji", kazao je Šuta.

Komentirao je i plus od 32 milijuna eura u gradskoj blagajni. Naime, prije koji dan Šuta je kazao da je čuo da je Grad u minusu četiri milijuna eura.

"Pogledat ću zapisnik o primopredaji, ali čuo sam da je minus preko 4 milijuna eura. Ja sam financijski stručnjak, dopustite da provjerim jesu li to plusevi od primitaka od zaduženja ili je plus od redovnog poslovanja", kazao je Šuta.