ŠUTA O PULJKU: "Vrijeme vam je isteklo i još 3 gostovanja u Nedjeljom u 2 više ne mogu popraviti sve loše što ste u Splitu napravili"

'Ivica Puljak, predsjednik stranke s rejtingom od 1% ima jednak broj gostovanja u Nedjeljom u 2 kao i premijer Plenković. Toliko medijskog prostora, a retorika ista kao kad je prvi put gostovao. S bitnom razlikom - prvi put je mogao glumiti naivnog zanesenjaka i znanstvenika koji želi mijenjati stvari", poručio je Tomislav Šuta, predsjednik splitskog HDZ-a te potom dodao

"Ivica Puljak više nije simpatični oporbenjak s fakulteta nego već 3 godine gradonačelnik drugog najvećeg grada u državi, dakle čovjek koji obnaša izvršnu vlast i ima odgovornost za upravljanje Splitom. To je pozicija s koje on mora polagati račune, a ne se praviti Englez u prime terminu s nacionalnom frekvencijom.

Ivica je imao priliku sve to što je danas rekao u emisiji napraviti u svom mandatu, ali gradonačelnik je koji nije ispunio svoja obećanja i koji nema rezultate. Sve nabrojano, od Žnjana, preko Tehnološkog parka, do garaža, aglomeracije i ITS sustava projekti su koje mu je HDZ ostavio. I da parafraziram Teslu, nije mi žao što se hvali njegovima, žao mi je što nema svoje.

Velika koalicija ljevice o kojoj mašta, moguća je samo ako CENTRA ne bude u njoj jer iskustvo je pokazalo - gdje bračni par Puljak prođe tu trava više ne raste. Odrekli su se svih partnera i bivših kolega kao da ne postoje, a vjerni su samo kupljenom žetonu Barbiru.

Vrijeme vam je isteklo i još 3 gostovanja u Nedjeljom u 2 više ne mogu popraviti sve loše što ste u Splitu napravili", napisao je Šuta na svojim društvenim mrežama.