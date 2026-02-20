Šuta komentirao Dabru: "Izjave su neprimjerene. Znam što bih ja osobno napravio"

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta (HDZ) u velikom se intervjuu za "Media servis" osvrnuo na cijeli niz tema – poteze HDZ-ova koalicijskog partnera Josipa Dabre (DP), moguću zabranu prodaje alkohola u centru Splita, ali i budućnost Poljuda.

– Takve izjave su, po meni, neprimjerene. Mislim da smo danas u 21. stoljeću, da prošlost trebamo ostaviti iza sebe i da trebamo gledati u budućnost. Jednostavno mlade ljude i sve građane Republike Hrvatske zapravo informirati o onome korisnom što radimo za državu. Problem koji je trenutačno prisutan ne može se reći da ne postoji, ali dat će se riješiti – rekao je Šuta, na što su ga iz "Media servisa" pitali smatra li da se Dabro trebao ispričati.

– Ja bih se ispričao. Teško mi je govoriti za druge, ali znam što bih ja osobno napravio – odgovorio je.

Komentirao je i novog ministra rada i mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alena Ružića, koji je naslijedio Marina Piletića.

– To je čovjek s iskustvom. Što se tiče gospodina Piletića, znakovito je da je bio posvećen svome poslu i da je puno učinio u svome resoru. Ja itekako komuniciram sa svim udrugama koje su u socijali, u tom području, i koje su iskazale zadovoljstvo njegovim radom, ali uvijek postoje iznimke – kaže.

Splitski gradonačelnik pozdravio je najavu izmjena i dopuna Zakona o trgovini, kojima bi autonomiju za odluku o prodaji alkohola od 20 do 6 sati ujutro imale jedinice lokalne samouprave.

– Smatramo da, s obzirom na sve ono što se događalo u prošlosti, trebamo poduzeti određene mjere, a to su, između ostaloga, i ove mjere ograničenja prodaje alkohola. Govorimo o jednom proizvodu, svi smo svjesni noćnih sati i nama je cilj zaštititi građane u staroj gradskoj jezgri. Kao grad, svi skupa idemo u tom smjeru. Očekujemo izmjene i nakon toga da Grad provede svoju proceduru. U gradu Splitu treba postojati određeni red i cilj nam je pozicioniranje grada Splita tako da budemo u službi i sporta i kulture – tvrdi.

No ističe da su neke odluke koje su trenutačno na snazi sulude.

– Ugostiteljski objekti rade do ponoći, a liker shopovi, koji su jednostavno nabujali u samom centru grada, rade cijelo vrijeme, pa imate čovjeka koji šeta s bocom u ruci po gradu. Te stvari treba regulirati i postaviti na svoje mjesto, s jednom jasnom porukom, uz komunalne redare i u suradnji sa splitsko-dalmatinskom policijom. Imamo odličnu suradnju u uvođenju reda i mislim da će to sve biti trasirano u pravom smjeru – smatra Šuta.

Ne strahuje od toga da će neke turiste to odbiti od dolaska i boravka u Splitu. Po njemu su važnije manifestacije koje su bitne za grad, poput Splitskog ljeta, Splitskog festivala, Europskog prvenstva u ragbiju…

– Želimo se pozicionirati kroz manifestacije koje su bitne za sam grad. Cilj nam je, uz Splitsko ljeto, Splitski festival, advent, kao i Europsko prvenstvo u ragbiju ovog ljeta te niz drugih aktivnosti, pozicionirati se kao grad kulture, ali isto tako mi smo i sportski grad s velikim sportskim imenima – rekao je Šuta za "Media servis".

Priliku za grad vidi i u izgradnji kongresne dvorane koja je, kaže, nužna na ovom dijelu Jadrana. Jedna od ključnih stvari po njemu je i donošenje Plana upravljanja destinacijom. Taj je dokument na doradi, a uredit će se i Plan upravljanja starom gradskom jezgrom.

– Najvažnije je uskladiti život stanovnika s velikim brojem turista i pokazati održivost, i mislim da ćemo to i ostvariti – dodaje čelni čovjek grada.

Pitanje od posebne važnosti za Grad Split jest obnova Poljuda. Glavna je nepoznanica hoće li se graditi novi stadion. Šuta ističe da je odmah na početku mandata zatražio studiju izvodljivosti, čiji će rezultati uskoro biti predstavljeni.

– Dokument će dati rezultate svih opcijskih analiza koje će biti predstavljene javnosti. Govorili smo o sanaciji Poljuda, izgradnji novog stadiona na području Brodarice, zatim rekonstrukciji Poljuda i izgradnji novog stadiona na Poljudu. Dodana je i četvrta varijanta – izgradnja novog stadiona negdje na istoku grada. Sve to imat će svoje rezultate, bit će predstavljeno i ja i dalje ne odustajem od savjetodavnog referenduma. Smatram da stadion u gradu Splitu nosi posebnu emociju i da je korektno pitati građane – kaže i dodaje:

– Dosad su svi pričali priče, ali nitko nije napravio cjeloviti dokument.

Kada je riječ o Brodosplitu, čelni čovjek Splita smatra da bi se taj prostor trebao djelomično dati u ruke Grada.

– Trebala bi se dogoditi moderna brodogradnja i žalosno je vidjeti slike koje su sada prisutne. Žalosno je i to da ista ta tvrtka nije platila komunalnu naknadu, kao i to da smo mogli vidjeti prljave muljaže koje su se dogodile u prethodnom mandatu, kao i neplaćanje koncesije. To je loša poruka i smatram da se kao takva mora ispraviti – rekao je.

Splićane muči i odvoz otpada. Odlagalište na Karepovcu uskoro će ostati bez kapaciteta, a saborska zastupnica Marijana Puljak iz stranke Centar i njezini kolege optužuju Šutu i HDZ. Tvrde da će zbog njihovih odluka Splićani skuplje plaćati odvoz otpada. Inače, aktualni gradonačelnik bio je na čelu Regionalnog centra čistog okoliša Lećevica.

– Ti koji danas govore imali su priliku četiri godine. Najprljaviji poslovi koji su se događali, događali su se upravo u tom komunalnom poduzeću – razna plaćanja raznoraznih usluga, jako loši rezultati i ništa nije napravljeno po pitanju gospodarenja otpadom u gradu Splitu. Činim sve da Grad Split ima osigurane uvjete za odlaganje otpada. Naravno da je bitno povećati stopu razdvajanja otpada u gradu, a ono što je ključno jest da se Regionalni centar za gospodarenje otpadom u Lećevici realizira. Natječaj za drugu fazu je u tijeku – tvrdi Šuta.

– I da sada imamo Regionalni centar, mi bismo, prema studiji izvodljivosti, trebali voziti samo 50 posto miješanog komunalnog otpada – zaključio je za "Media servis" gradonačelnik Splita Tomislav Šuta.