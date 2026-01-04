Šuta i vijećnici na misi: U splitskoj prvostolnici služena misa u povodu odlaska JNA iz Splita

U splitskoj prvostolnici Svetog Dujma u nedjelju je služena Sveta misa u povodu odlaska neprijateljske JNA iz Splita, čime je obilježen jedan od važnijih datuma u novijoj splitskoj i hrvatskoj povijesti.

Sveta misa tradicionalno se održava svake godine temeljem odluke Gradskog vijeća Grada Splita iz 2002. godine, a njome se odaje počast događajima koji su obilježili Domovinski rat i oslobođenje grada.

Uz brojne hrvatske branitelje i predstavnike udruga proizašlih iz Domovinskog rata, misi su nazočili i predstavnici gradske vlasti. Među njima su bili Tomislav Šuta, gradonačelnik Splita, te gradski vijećnici predvođeni potpredsjednikom Gradskog vijeća Marijan Čelan.

Okupljeni su se prisjetili povijesnih okolnosti odlaska JNA iz Splita, istaknuvši važnost očuvanja sjećanja na Domovinski rat i žrtvu hrvatskih branitelja za slobodu i neovisnost Republike Hrvatske.