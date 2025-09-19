Šušnjara objavila fotografije svog ljubimca kojeg šeta u kolicima, "planulo" u komentarima: "Ljudi, poradite na sebi, a ne na tuđim životima"

Fotografije ljubimca u posebnim kolicima, podijeljene na društvenim mrežama, izazvale su pravu lavinu reakcija. Dok su jedni oduševljeni pažnjom i brigom za starijeg psa, drugi su se obrušili uvredama i ismijavanjem.

“Ljudi, poradite na sebi, na toleranciji i prihvaćanju razlika. Osjećate li se ugroženo kad vidite psa u kolicima? Ne znate zašto je tamo, možda ne može hodati. Ako vam to ne ulazi u vaš mentalni sklop, zaobiđite i uživajte u svom danu”, poručila je jedna korisnica u obrani vlasnice.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Drugi su pak podijelili vlastita iskustva, ističući kako su kolica za pse praktična i nužna, posebno kod većih pasa koje nije moguće nositi. “Imam psa od 11 kilograma, ne mogu ga nositi u torbi. Kolica su mi čista potreba, a ne hir”, napisala je jedna pratiteljica.

Ipak, dio komentara otišao je u sasvim drugom smjeru – od prozivki “bolesno” i “poremećeno”, do ironičnih usporedbi s dječjim kolicima. “Baš ste super, uživajte dok je pas uz vas”, poručili su podržavatelji, dok su se drugi pitali “jesmo li kao društvo dotaknuli dno”.

Rasprava pokazuje koliko društvene mreže mogu biti mjesto podjela – između onih koji osuđuju i onih koji u svakom prizoru pokušavaju vidjeti ljubav i brigu. Jedna od komentatorica to je sažela ovako: “U svijetu u kojem je lako osuditi, birajte suosjećanje i ljubaznost.”