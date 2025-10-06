Supetar domaćin 1. Međunarodnog SAR summita: "Ovo je nastavak prijateljstva dugog tri desetljeća"

Supetar je proteklog vikenda bio domaćin 1. Međunarodnog SAR (Search and Rescue) summita, koji je okupio više od pedeset sudionika iz Hrvatske i Ujedinjenog Kraljevstva.

Na Braču su se sastali predstavnici Hrvatske vatrogasne zajednice, British Fire Services Association (BFSA), kao i brojni instruktori, zapovjednici i vatrogasci iz obje države, s ciljem jačanja suradnje u području spašavanja i zaštite života.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Tijekom dana održani su službeni govori i obilazak supetarskog vatrogasnog doma, a sudionici su posjetili i Vidovu goru, gdje je upriličena komemoracija uz spomen-ploče britanskim vojnicima koji su 1944. godine, rame uz rame s partizanima, branili otok i Dalmaciju.

Tom prigodom odana je počast svim poginulima u borbi za slobodu, a naglašena je i povijesna povezanost dviju zemalja koja traje gotovo osam desetljeća i danas se nastavlja kroz humanitarne i spašavateljske misije.

Prisutni visoki gosti iz Hrvatske i Ujedinjenog Kraljevstva

Summitu su nazočili brojni ugledni gosti, među kojima glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, županijski tajnik Zdravko Zec, te veleposlanik Ujedinjenog Kraljevstva u Hrvatskoj Nj. E. Javel Patel.

Njihova prisutnost, istaknula je gradonačelnica Supetra Ivana Marković, potvrđuje “važnost ovog susreta i trajno prijateljstvo naših dviju zemalja”.

Posebna čast pripala je gostima iz Ujedinjenog Kraljevstva — Steveu Owenu Hughesu MBE QFSM DL, predsjedniku BFSA, te zapovjednicima i instruktorima Robertu Randallu, Jonathanu Lelliofftu i Neilu Boughanu, dugogodišnjim prijateljima Supetra i Hrvatske.

Operacija Florian – humanitarna nit koja povezuje

Ovaj događaj ima i posebno emotivno značenje, jer označava nastavak više od 30 godina dugog prijateljstva kroz Operaciju Florian – humanitarnu inicijativu britanskih vatrogasaca koji su u najtežim vremenima Domovinskog rata pomagali hrvatskim vatrogasnim postrojbama.

Zahvaljujući toj suradnji, hrvatska su društva tada dobila opremu, vozila i stručnu pomoć koja je omogućila obnavljanje rada brojnih vatrogasnih postrojbi.

“Njihova solidarnost i predanost ostavili su dubok trag, a današnji summit potvrđuje da su se veze nastale u najtežim trenucima pretvorile u trajno partnerstvo u službi sigurnosti i života,” poručila je Ivana Marković.

Supetar – most suradnje i prijateljstva

Grad Supetar još je jednom pokazao da je mjesto međunarodne suradnje, solidarnosti i zajedništva.

“Ponosni smo što je upravo Supetar domaćin ovog važnog međunarodnog susreta i što kroz ovakve projekte nastavljamo graditi mostove povjerenja i prijateljstva između Hrvatske i Ujedinjenog Kraljevstva,” zaključila je gradonačelnica.