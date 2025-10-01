Supetar dobio novo igralište za djecu i mlade. Pogledajte kako izgleda

Uz postojeće dječje igralište u mjestu Splitska izgrađeno je novo multifunkcionalno sportsko igralište namijenjeno djeci i mladima. Projekt je realiziran u organizaciji Grada Supetra, a novo igralište opremljeno je tribinama na istočnoj strani te podlogom s certifikatom koji potvrđuje da je pogodna za održavanje sportskih natjecanja.

Na igralištu je postavljena oprema za mali nogomet (futsal), košarku i odbojku, a u neposrednoj blizini nalaze se i klupe za odmor.

Gradonačelnica Ivana Marković istaknula je zadovoljstvo dovršetkom projekta:

– Veoma sam sretna što smo ga napokon završili. Igralište koristite i čuvajte. Hvala Luki i svima koji su pomogli te građanima na strpljenju. Idemo dalje! – poručila je.