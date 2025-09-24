Sunset Concerts donosi čaroliju filma i gudača 28. rujna u Split

Splitska publika ove jeseni može doživjeti posebno glazbeno iskustvo – Večer filmske glazbe u sklopu projekta Sunset Concerts powered by Maestro Terza. Koncert će se održati u nedjelju, 28. rujna 2025. u 19 sati u čarobnom ambijentu Meštrovićevih Crikvina – Kaštilca.

U jedinstvenoj atmosferi zalaska sunca nastupit će Floramye String Quartet, izvodeći najpoznatije teme iz svjetskih filmskih klasika. Publiku očekuje intimno ozračje uz svjetleće kugle, dekice i jastuke, što cijeli događaj čini pravim malim spektaklom pod otvorenim nebom.

Posebnost ulaznice je što uz koncert uključuje i posjet vrtu Galerije Meštrović te Meštrovićevu kaštilcu u roku od 30 dana nakon izvedbe, spajajući glazbenu i likovnu umjetnost u jedinstveno iskustvo.

Projekt Sunset Concerts nastao je s idejom da Split dobije novu kulturno-turističku atrakciju koja povezuje glazbu, umjetnost i povijesne prostore u ozračju zalaska sunca. Umjetnički voditelj Maestro Giuseppe Terza ističe:

"Želimo da Split bude prepoznat kao grad jedinstvenih kulturnih doživljaja. ‘Večer filmske glazbe’ tek je početak; od sljedeće sezone planiran je cijeli ciklus ljetnih koncerata."