SULUDI SLUČAJ IZ DALMATINSKE ŠKOLE Dvoje nastavnika informatike nastavu drže - istovremeno

Marko Papak i Matea Laća razrednici su istom razredu i zajedno odrađuju satove u šibenskoj Osnovnoj školi Tina Ujevića koja je, barem što se ovoga slučaja tiče, jedinstvena u državi. A usudili bismo se reći - i puno šire.

A sve je krenulo početkom 2021. godine kada su se na natječaj za ravnatelja OŠ Tina Ujevića, među ostalima, prijavili Emil Božikov i Marko Papak, koji je u toj školi radio kao učitelj informatike od 2015. te je neko vrijeme obnašao i dužnost v.d. ravnatelja nakon odlaska Vladimira Braice s te pozicije.

Na natječaju je Marko Papak dobio gotovo jednoglasnu potporu Školskog odbora. No, u veljači 2021. u školi je obavljen inspekcijski nadzor kojim je utvrđeno da "Marko Papak, diplomirani ekonomist za informatički menadžment, ne udovoljava uvjetima za radno mjesto učitelja informatike u osnovnoj školi, a slijedom toga ne ispunjava ni uvjete natječaja za radno mjesto ravnatelja", kako je stajalo je tada u objašnjenu Ministarstva znanosti i obrazovanja, javlja ŠibenikIN.

Papak nije postao ravnatelj, dobio je i otkaz (usprkos Školskom odboru čiji su članovi bili suzdržani), a dio nezadovoljnih roditelja čak je i organizirao potpisivanje peticije za njegovo vraćanje na posao. Emil Božikov postao je ravnatelj Tina Ujevića te je, unatoč protivljenju predstavnika Sindikata hrvatskih učitelja budući da je Marko Papak tužio školu i Ministarstvo zbog otkaza, raspisao natječaj za novog nastavnika informatike.

Na tom natječaju primljena je Matea Laća. I tu bi vjerojatno priča stala da Marko Papak nije od Općinskog suda u Šibeniku dobio rješenje kojim se njegov izvanredni otkaz smatra protuzakonitim te se ravnatelju Božikovu naložilo da ga mora u lipnju 2022. vratiti na posao. I vratio ga je, jedino što u školi prema sistematizaciji nije bilo mjesta za dvoje nastavnika informatike s ugovorima na neodređeno pa su se Papak i Laća našli za istom nastavničkom klupom. Prošle školske godine zajedno su bili razrednici 7.b razredu, držali nastavu zajedno, ispitivali učenike zajedno, održavali roditeljske sastanke zajedno, zajedno išli na izlete, a sad će i na ekskurziju...

- Kad sam se vratio na posao naišao sam na nastavnicu Mateu Laću, za koju moram reći da je izuzetna kolegica. Dobili smo kompletno ista zaduženja, sjedimo zajedno u razredu za vrijeme nastave, oboje smo primljeni na neodređeno s punim radnim vremenom - rekao je za ŠibenikIN nastavnik informatike Marko Papak, koji shvaća da se nalazi u apsurdnoj situaciji.

- Ova situacija ne može trajati dovijeka, ne može država držati dvoje ljudi na istom radnom mjestu, na istoj plaći. Prema mojim izračunima, u zadnjih 11 mjeseci, koliko ovo traje, proračun je oštećen za bruto iznos od oko 25 tisuća eura. Kolegici Matei je ravnatelj Božikov već tri puta pokušao dati otkaz, nije uspio. Ako se mene pita, rješenje je preraspodjela sati.

Za mišljenje su upitali i Mateu Laću koja se na natječaj u Tinu Ujeviću prijavila nakon što je diplomirala na PMF-u u Splitu.

- Neću ulaziti u to je li natječaj trebao biti raspisan dok je sudski proces kolege Papka još uvijek trajao. Zakonito sam dobila posao - rekla nam je nastavnica informatike te dodala:

- Marko Papak i ja se dobro slažemo, uspjeli smo se organizirati da nastava funkcionira, no voljela bih da do ove situacije nije došlo. Trebalo bi rasporediti satnicu, dobili smo i takvu uputu, ali ravnatelj to ne želi.

A ravnatelj želi i Papku i Laći dati otkaz. Emil Božikov potvrdio je da je pokrenuo proceduru o otkazu ugovora o radu Marku Papku zbog nestručnosti (o čemu se čeka odluka Vrhovnog upravnog suda), isto se priprema i Matei Laći jer je nakon što je sud Papka vratio na posao, kaže ravnatelj, ona postala višak.

- Kolega Papak je jednostavno nestručan za obavljane ovog posla, a kolegica Laća je višak. Uvijek sve radim po zakonu, a Zakon o radu kaže da je svaki ugovor koji nije u skladu sa zakonom - ništavan. Nekakva preraspodjela radnih sati nije opcija jer sistematizacija je jasna, satova informatike je trideset i tu dvoje nastavnika ne mogu raditi - kazao nam je Božikov.

Otkaz Matei Laći već tri puta nije prošao na glasanju na Školskom odboru.

- Marko Papak ne može dobiti otkaz jer je privremenom mjerom i pravomoćnom presudom vraćen na posao, a Matea Laća je prije godinu i sedam mjeseci zaposlena na puno i neodređeno radno vrijeme, iako je ravnatelju sindikalna povjerenica savjetovala da taj natječaj na raspisuje dok traje sudski postupak - rekla je z ŠibenikIN jedna od članica Školskog odbora OŠ Tina Ujevića koja je htjela ostati anonimna.

- Ravnatelj Božikov sve radi na svoju ruku. Savjetovano mu je da rasporedi sate, ali on to ne prihvaća. I sad se više od godinu dana isplaćuje dupla plaća, a na to ne reagira ni prosvjetna inspekcija niti Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Da apsurd bude veći, uz njih dvoje je zaposlena još jedna nastavnica iz informatike na određeno nepuno radno vrijeme, a nakon što je inspekcija opet bila u školi, njoj je uručen otkaz koji ona, ako se pita Školski odbor, nije trebala potpisati. Nakon što Školski odbor tri puta nije izglasao otkaz Matei Laći, ravnatelj se okrenuo prema Marku Papku i pokrenuo otkazni postupak, iako mu je sindikalna povjerenica na to odgovorila negativno - kazala je članica Školskog odbora, ističući da za rješenje ove nesvakidašnje situacije treba pričekati nalaz inspekcije ili mišljenje, odnosno naputak Ministarstva.