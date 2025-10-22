Close Menu

Sudi mu se za ubojstvo susjede i bacanje u bunar, a on na ročište dolazi kao slobodan čovjek

Na zadnjem ročištu je dao dokumente kojima pokušava dokazati da u vrijeme ubojstva nije bio u Hrvatskoj

Damir Keleminčić je, prema optužbi, u razdoblju od početka rujna do 5. studenoga 2011. prišao susjedi i zadavio je žicom.

Ruke joj je svezao samoljepljivom trakom, tijelo umotao u dva tepiha i bacio ga u bunar.

Iako se proces privodi kraju, na zadnjem ročištu je dao dokumente kojima pokušava dokazati da u vrijeme ubojstva nije bio u Hrvatskoj, a otpustio je i svog branitelja koji je uz njega bio gotovo cijeli proces.

U srijedu na ročiste dolazi kao slobodan čovjek, pišu 24sata.

