SUĐENJE IVANU BOŽIĆU Svjedok tvrdi: 'Policajac je pretrčavao desnu traku i ušao u lijevu i doveo sebe u opasnost'

Na splitskom Županijskom sudu nastavljeno je suđenje Ivanu Božiću (30), optuženom za pokušaj ubojstva policajca.

Mladi policijski službenik zadobio je tom prilikom teške i po život opasne ozljede, a za Božićem se tragalo dva dana. Cijela PU splitsko-dalmatinska bila je tih dana, a sve se odigralo u studenom 2022. godine, na nogama.

Danas je ispitan svjedok Mario R. (39). On je vidio dio događaja te večeri, vraćao se kući kada je ugledao policijsku patrolu koja je zaustavljala vozila. Išao je Ulicom Domovinskog rata, iz smjera Solina.

„Vraćao sam se doma, išao sam put centra kad sam vidio preko puta policijsko vozilo i jednog policajca kako zaustavlja vozila koja idu iz centra grada. Zaustavio je bijelo vozilo u krajnje lijevoj traci, a zatim je iskočio brzim korakom i išao zaustaviti crno auto. To crno auto je vozilo 30-ak kilometara na sat, to je moja slobodna procjena. To crno vozilo je spustilo brzinu i u tom trenu sam ja skrenuo i nisam vidio sam događaj. Da su sa hotela Atrium uzete snimke nadzorne kamere vidjelo bi se i moje vozilo“, kazao je na početku svjedok.

Otišao u Prvu policijsku postaju

Tek ujutro kad se probudio shvatio je što se dogodilo - da je policajac oboren, a da se za vozačem crnog Golfa traga.

„Otišao sam u Prvu policijsku postaju i rekao da sam vidio samo postupanje, ali nisu uzeli moju izjavu jer im očito nije bilo u interesu. Oni znaju tko sam i što sam. Kasnije sam sve pratio preko novina i Facebooka i vidio da optuženog brani odvjetnik Vinko Ljubičić. Javio sam mu se i rekao što sam vidio i da me slobodno može zvati za svjedoka jer momak nije zaslužio takav linč. Svakome se može dogodit, on je samo kriv šta nije stao“, kaže dalje svjedok.

Na pitanje je li netko bio s njim u autu, kazao je da nije.

„Nažalost taj dan mi se pokvarila kamera u autu. Da sam je imao, imao bih i snimke događaja“, kaže dalje.

Tužiteljicu Rene Lauru zanimalo je zašto se javio tek odvjetniku Ljubičiću.

„Meni nije u interesu lagat nego reći istinu. Javio bih se bilo kojem drugom branitelji optuženog“, odgovorio je, a zatim pojasnio onaj dio da policija zna tko je on. Kaže da je podnio pritužbu na rad policajaca te tvrdi da je policija u nekim slučajevima – pogodovala drugima.

Zanimalo je tužiteljicu kojim je vozilom upravljao, kao i sjeća li se što je policajac imao na sebi.

„Vozio sam BMW serije 3 plave boje. Policajac je bio u uniformi i imao je kapu. U ruci je imao palicu, ali se ne sjećam je li bila obična ili ona svjetleća“, kazao je dalje.

Pojasnio je da je on sam išao brzinom od 15-20 km/h te da je bio u mogućnosti sve vidjeti jer je živica koja ga je dijelila od samog događaja – bila ošišana.

"Je li uobičajeno da gledate sa strane?"

Pitanje mu je uputio i optuženi.

„Gledajući iz smjera centra grada, u kojoj je traci bio policajac kad je išao mene zaustaviti?“, pitao je.

„Bio je na početku desne kolničke trake. Pretrčavao je desnu traku i ušao u lijevu i doveo sebe u opasnost“, kaže svjedok.

Marija Majić, članica sudskog vijeća, upitala ga je otkad vozi. Odgovorio je da je položio vozački 2004. godine.

„Je li uobičajeno da ne gledate ispred sebe nego sa strane dok vozite?“, upitala ga je.

„Mogu li postaviti kontrapitanje?“, zaustio je, ali je odmah zaustavljen: „Ne možete, samo odgovorite na pitanje!“

„Jako dobro poznajem prometne propise i gledam mrtvi kut, pratim situaciju lijevo i desno, naprijed i natrag“, odgovorio je napokon.

„Bilo vam je teško što je optuženi izložen medijskom linču i javili ste se policiji, a nakon toga odvjetniku Ljubičiću. Zašto se niste javili odvjetniku koji ga je zastupao za vrijeme istrage?“, nastavila je dalje Majić.

„Vjerojatno sam preskočio njegovo ime“, odgovorio je Mario R.

Tužiteljica ima prigovor na iskaz svjedoka

Riječ je zatim dobila Rene Laura.

„Zastupnica optužbe prigovara sadržaju iskaza ispitanog svjedoka i ocjenjuje da se radi o konstruiranom iskazu koji je usmjeren za stvaranje uvjeta za isključenje krivnje optuženog za kazneno djelo koje mu se stavlja na teret. Nevjerodostojnost svjedoka proizlazi iz njegovog kazivanja zašto se upravo sada javio sudu kao svjedok, a sve što je iskazao ide u smjeru prezentiranja sudu da je krivične prigode žrtva Toni Dželalija prouzrokovao nesreću u kojoj je osobno zadobio teške po život opasne ozljede“, kazala je Laura.

Na kraju je svjedok još nešto htio reći, no sutkinja Tea Budimlić ga je zaustavila riječima: „Nitko vam nije postavio pitanje. Hvala i doviđenja!“

Suđenje se nastavlja 13. i 14. ožujka. 13. ožujka svjedočit će vještaci Neven Kralj, Antonio Alujević i Dolores Britvić.