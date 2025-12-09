Sudačka komisija oglasila se o spornim situacijama s derbija Hajduk-Dinamo

Prvi čovjek sudačke organizacije, Bertrand Layec, objavio je analizu situacija iz 16. kola SuperSport Hrvatske nogometne lige. Izdvojio je dvije situacije s derbija Dinama i Hajduka te se osvrnuo na dugačku sudačku nadoknadu.

Incident u kojem se dogodio kontakt između gostujućeg igrača br. 9 i domaćeg igrača br. 4 sukladno Pravilima nogometne igre smatra se prekršajem saplitanja. Tijekom igre sudac nije prepoznao prekršaj i dopustio je nastavak igre iako gostujući igrač br. 9 više nije mogao sudjelovati u obrambenoj akciji svoje momčadi, za razliku od domaćeg igrača br. 4 koji je nastavio kretnju i izravno sudjelovao u akciji koja završava pogotkom domaće momčadi.

U skladu s VAR protokolom, VAR mora analizirati sve potencijalne prekršaje Pravila nogometne igre koji su se dogodili tijekom napadačke faze (APP).

Sukladno tome VAR je preporučio da sudac pregleda napadačku fazu i incident u začetku akcije. Vrlo brzo nakon pregleda snimke (OFR) sudac je ispravno promijenio svoju inicijalnu odluku, poništivši pogodak, i nastavio igru izravnim slobodnim udarcem u korist obrambene momčadi.

U duelu dvojice suparničkih igrača za loptu i poziciju domaći igrač br. 35 uspio je steći prednost nad svojim suparnikom gostujućim igračem br. 9. Tijekom duela obrambeni igrač je koristio desnu ruku ostvarivši kontakt s napadačem.

Sudac iz svoje pozicije nije odmah prepoznao kontakt i mogući prekršaj. Nakon uključivanja pomoćnog suca koji je smatrao da je povlačenje za dres bilo dovoljnog intenziteta i utjecaja na kretanje napadača za prekršaj sudac je odlučio uvažiti sugestiju i dosuditi kazneni udarac za domaću momčad.

Ne očekujemo da se u takvoj situaciji, bez ikakvih očitih dokaza, član sudačkog tima miješa u prosudbu suca koji je bio savršeno pozicioniran.

Nakon duge VAR analize (specifično izazovnog zbog početnog kontakta izvan kaznenog prostora) VAR je preporučio sucu ponovni pregled incidenta zbog potencijalno neispravno dosuđenog kaznenog udarca. Vrlo brzo, sudac je prepoznao da je kontakt s napadačevom rukom bio minimalan i minoran te je promijenio inicijalno donesenu odluku i igru nastavio sukladno smjernicama spuštanjem lopte.

Što se tiče drugog poluvremena i različitih prekida igre, suglasni smo s 13 minuta koje je sudac dodao: 4 minute za pirotehnički prekid, 6 minuta za dvije VAR intervencije i 3 minute za zamjene igrača. Međutim, tijekom nadoknade vremena nije bilo specifičnih situacija za dodavanje još 5 minuta te možemo zaključiti kako službene osobe nisu dosljedno slijedile upute o nadoknadi vremena.