SUDAC BEBEK O BIVŠEM HAJDUKOVCU "Obeća ti da će se smiriti pa za 24 sekunde ponovo počne, iziskuje posebnu pripremu"

U podcastu Utakmicu po utakmicu gostovao je iskusni sudac Ivan Bebek, a za GOL.hr otkrio je kojeg od aktivnih igrača iz Supersport HNL-a nije volio susresti na nogometnom terenu.

Bebek je otkrio kako mu je najomraženiji lik za susret na travnjaku bio sadašnji igrač Istre 1961 Ante Erceg. Ante je klasičan troublemaker i igrač za kojeg se treba posebno pripremiti.

"Ni jedan mi igrač nije ostao u lošem sjećanju, to su više emotivne reakcije koje prerastu u divlje ispade. Od takvih igrača koji se loše kontroliraju je moj dragi prijatelj Ante Erceg. S njim nisam imao nikad problem u karijeri. Ne znam je li to moja osobina da se najbolje slažem s problematičnim igračima. Ja razumijem emociju. Ona ponekad može otići u nebo. Ante za vrijeme utakmice i prije mi je zabavan, nije mi iritantan. Imamo poseban odnos, kažem mu 'Ante, prestani', on kaže 'okej, neću više' i onda za 24 sekunde ponovo", nasmijao se Bebek.