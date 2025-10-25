Sud u Dubrovniku potvrdio: Makedonac osumnjičen za silovanje Britanke ostaje u zatvoru

Izvanraspravno vijeće Županijskog suda u Dubrovniku odbilo je žalbu državljanina Sjeverne Makedonije N.N. (37) iz Skoplja, osumnjičenog za silovanje državljanke Velike Britanije u hotelu na otoku Koločep, te on ostaje u istražnom zatvoru sve do okončanja pravosudnog postupka. Naime, na zahtjev dubrovačkog Županijskog državnog odvjetništva, sudac istrage odredio je Makedoncu još 17. listopada istražni zatvor u trajanju do 30 dana.

Kako je za Dubrovački dnevnik otkrio glasnogovornik Županijskog suda u Dubrovniku, sudac Pero Miloglav, dežurni sudac istrage je odredio istražni zatvor Makedoncu zaključivši kako postoji osnovana sumnja i relevantni dokazi da je on doista počinio kazneno djelo koje mu se stavlja na teret, ali se Makedončev branitelj po službenoj dužnosti žalio.

Prema dostupnim podacima, branitelj je u Žalbi potvrdio kako je njegov štićenik državljanin zemlje koja nije članica Europske unije, ali je ustvrdio kako je to “apstraktna činjenica“ jer se u rješenju o istražnom zatvoru “ničim posebno ne obrazlaže moguća bojazan da bi okrivljenik mogao izbjeći vođenje kaznenog postupka“. Odvjetnik je ustvrdio kako je Makedonac iznio logičnu obranu te da ne postoji opasnost od bijega iz Hrvatske jer je poslovno i obiteljski vezan uz našu zemlju. Uz to, branitelj ističe kako je osumnjičenik zaposlenik hotela u kojem je zabilježeno kazneno djelo te da već ima ugovor o radu za 2026. godinu, kao i da u tom hotelu već duže vremena radi njegova supruga, a na otoku živi s obitelji.

Ipak, Izvanraspravno vijeće je ustvrdilo da Žalba nije osnovana te doneseno rješenje o istražnom zatvoru ostaje na snazi jer je zaključeno kako je sudac istrage ispravno utvrdio postojanje osnovane sumnje da je N.N. počinio kazneno djelo silovanja.

Za to kazneno djelo postoje svi elementi koji predstavljaju “zaokruženu cjelinu i ozbiljniju razinu sumnje koja upućuje upravo na konkretnu osobu“. Uz to, poslovne i obiteljske veze osumnjičenog Makedonca nisu dovoljno čvrste da bi ga zadržale na području Republike Hrvatske te postoji opasnost da bi, puštanjem na slobodu, osumnjičeni mogao pobjeći i onemogućiti dovršenje kaznenog postupka.

Vijeće je zaključilo kako je nužno tijekom istražnog postupka ispitati i svjedoka koji se sporne večeri nalazio u društvu osumnjičenika, žrtve i njezine prijateljice, također državljanke Velike Britanije. Stoga je opravdan zaključak da bi ostankom na slobodi osumnjičenik mogao utjecati na svjedoke kako bi se ublažila ili otklonila njegova kaznena odgovornost.

Naglasimo na kraju i podatak kako Kazneni zakon RH za one koji s drugom osobom, bez njezina pristanka izvrše spolni odnošaj, određuje vremensku kaznu u rasponu od tri do osam godina zatvora.