Sud trajno oduzeo električni romobil 23-godišnjaku iz Podstrane

Sud je donio pravomoćnu presudu kojom je 23-godišnjem muškarcu trajno oduzet električni romobil, nakon što je utvrđeno da je u srpnju ove godine njime sudjelovao u prometu, iako vozilo nije razvrstano u nijednu kategoriju prema važećim propisima.

Policija je protiv mladića pokrenula prekršajni postupak jer je 30. srpnja 2025. u Podstrani upravljao romobilom po prometnici namijenjenoj isključivo za motorna vozila, čime je prekršio odredbe Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Tijekom postupka utvrđeno je i da je kod njega pronađena manja količina hašiša.

Sud je ocijenio da je opravdano i nužno trajno oduzimanje romobila kako bi se spriječilo daljnje činjenje prekršaja i zaštitili sudionici u prometu, posebno imajući u vidu da se radi o vozilu koje razvija velike brzine i može predstavljati ozbiljnu opasnost.