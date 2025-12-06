Sućuraška Sokolana bila je prepuna djece koja su iščekivala dolazak Svetog Nikole

"Stigao je Sveti Nikola", ushićeno su izvikivala djeca ovog subotnjeg prijepodneva u Kaštel Sućurcu. Zaštitnik pomoraca i djece stigao je brodicom u Mašograd kako bi darivao djecu, slatkišima ali i simbolično, zlatnim šibama.

Sućuraški advent manifestacija je koju organiziraju sućuraške udruge i Gradska knjižnica Kaštela, a danas su okupljenoj djeci i njihovima roditeljima, na igralištu Sokolana organizirali druženje za pamćenje. Sve je počelo u 11 sati predstavom o Svetom Nikoli i Krampusu, koju su izveli članovi dramske skupine Gradske knjižnice, a nakon toga uslijedio je najočekivaniji dio jutra - dolazak Svetog Nikole.

On je darivao djecu slatkišima i fotografirao se s njima, kako bi mališani imali uspomenu za pamćenje.

Uz crvene kapice i blagdanski šušur, članovi udruga potrudili su se osigurati slatke zalogaje za mališane, a za one nešto starije bilo je kuhanog vina i gina. Sav prihod od prodaje ide u humanitarne svrhe.

Sućuraški slogan - "Malo misto za velike pizdarije" još jednom potvrđuje veseli duh sućuraških udruga koje su uvijek tu kako bi napravile dobru zabavu uz obilje ića i pića.