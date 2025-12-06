Close Menu

Sućuraška Sokolana bila je prepuna djece koja su iščekivala dolazak Svetog Nikole

"Stigao je Sveti Nikola", ushićeno su izvikivala djeca

"Stigao je Sveti Nikola", ushićeno su izvikivala djeca ovog subotnjeg prijepodneva u Kaštel Sućurcu. Zaštitnik pomoraca i djece stigao je brodicom u Mašograd kako bi darivao djecu, slatkišima ali i simbolično, zlatnim šibama.

Sućuraški advent manifestacija je koju organiziraju sućuraške udruge i Gradska knjižnica Kaštela, a danas su okupljenoj djeci i njihovima roditeljima, na igralištu Sokolana organizirali druženje za pamćenje. Sve je počelo u 11 sati predstavom o Svetom Nikoli i Krampusu, koju su izveli članovi dramske skupine Gradske knjižnice, a nakon toga uslijedio je najočekivaniji dio jutra - dolazak Svetog Nikole.

On je darivao djecu slatkišima i fotografirao se s njima, kako bi mališani imali uspomenu za pamćenje.

Uz crvene kapice i blagdanski šušur, članovi udruga potrudili su se osigurati slatke zalogaje za mališane, a za one nešto starije bilo je kuhanog vina i gina. Sav prihod od prodaje ide u humanitarne svrhe.

Sućuraški slogan - "Malo misto za velike pizdarije" još jednom potvrđuje veseli duh sućuraških udruga koje su uvijek tu kako bi napravile dobru zabavu uz obilje ića i pića.

