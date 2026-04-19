Studija na 460.000 ljudi: Umjereno pijenje kave povezano s manjim rizikom od depresije

Budući da se trenutno sve intenzivnije istražuje uloga prehrane u prevenciji i liječenju mnogih bolesti, znanstvenici su odlučili istražiti povezanost između svakodnevnog pijenja kave i raznih afektivnih poremećaja, odnosno poremećaja raspoloženja.

Prema podacima opsežne studije u kojoj su obrađeni podaci više od 460.000 ljudi u dobi od 40 do 69 godina, svakodnevno pijenje umjerenih količina kave povezano je s nižim rizikom od depresije i anksioznosti.

Sudionici su odgovarali na pitanja o svojoj dnevnoj konzumaciji kave, uključujući količine i vrste kave, poput bezkofeinske, instant i mljevene, a praćeni su u prosjeku 13,4 godine.

Učinak snažniji kod muškaraca

Tijekom analize podataka uočeno je da ljudi koji su pili premalo ili previše kave nisu imali iste koristi kao oni koji su kavu pili umjereno svaki dan, piše Telegram.

No, podaci su pokazali da su osobe koje su svakodnevno pile dvije do tri šalice kave na dan imale niži profil rizika za razvoj afektivnih poremećaja.

Također, povezanost između konzumacije kave i rizika od poremećaja raspoloženja bila je izraženija kod muškaraca nego kod žena, navodi se u studiji.

Raznolikost bioaktivnih spojeva

Kava sadrži oko tisuću bioaktivnih sastojaka, a autori studije kažu da njihovi rezultati sugeriraju da protuupalni učinci spojeva poput kofeina i klorogenske kiseline mogu djelomično objasniti manji rizik od poremećaja raspoloženja koji je uočen kod umjerenih konzumenata kave.

Stručnjaci navode da kofein svoje neuroprotektivne učinke ostvaruje putem dvostrukih mehanizama: blokira adenozinske receptore u mozgu, što neizravno suzbija stresom izazvanu disfunkciju neurona.

Valja istaknuti da su sudionici prijavili i vrstu kave koju najčešće piju, od instant kave do mljevene te one bez kofeina. Autori kažu da u ovoj studiji nisu uočeni korisni učinci kod osoba koje piju kavu bez kofeina.

Isto tako, važno je napomenuti da su podaci o sklonosti konzumiranju kave rezultat samoprocjene te su prikupljeni samo jednom na početku, što znači da postoji mogućnost pogreške jer se navike konzumacije mogu mijenjati tijekom vremena, ističu stručnjaci, piše Telegram.