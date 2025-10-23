Studij logopedije krenuo s izvođenjem u MEDILS-u, upisano 25 studenata od 80-ak zainteresiranih

Split je dobio dugo očekivani i iščekivani studij Logopedije, koji je već krenuo s ovom akademskom godinom! Izvođenje studija održavat će se u prostorima Mediteranskog instituta za istraživanja života (MEDILS), Meštrovićevo šetalište 45.

Privremeno, kako smo imali čuti od rektora splitskog Sveučilišta Dragana Ljutića, jer se renovira objekt bivše Ekonomije u Hrvojevoj za potrebe novog studija...

Ukupno je ove godine upisalo 25 studenata (24 djevojke!), iako je zainteresiranih bilo najmanje 80, kaže izuzetno ponosni rektor.

Nedostaje logopeda u Splitu i okolici, naglasili su gradonačelnik Tomislav Šuta i župan Blaženko Boban. Zato će ovaj studij - koji je zapravo studij Sveučilišta u Zagrebu koji se izvodi u Splitu, napomenuo je nositelj dopusnice Ante Bilić Prcić, dekan Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu - nakon tri godine, a u budućnosti i nakon punih pet, školovati stručnjake. Prijeko potrebne, naglasile su i predstavnice udruga Anđeli i DYXY. Dvije studentice koje su 'friško' upisale zagrebačku Logopediju ali u Splitu, posebno su zadovoljne - jedna je odustala od učiteljskog studija kojeg je upisala prošle godine, druga je već bila spremna za odlazak u Zadar na isti studij kad ono, može sve to u Splitu, bliže rodnom Braču!