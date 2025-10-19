Stručnjakinja: Ove suplemente ne smijete uzimati zajedno

Mnogi ljudi uzimaju suplemente kako bi nadopunili zdravu, uravnoteženu prehranu – no postoje moguće nuspojave i rizici povezani s njihovim uzimanjem.

Stručnjaci upozoravaju da bi trebalo izbjegavati tri određene kombinacije vitamina i minerala, jer njihovo istodobno uzimanje može nanijeti više štete nego koristi.

Nutricionistička terapeutkinja Jen Walpole objasnila je za Express:

„Iako su suplementi sjajan način za popunjavanje nutritivnih praznina, važno je biti svjestan mogućih interakcija među njima.“

Dodala je i tri primjera suplemenata koje ne biste trebali uzimati zajedno.

1. Kalcij i željezo

Jen je objasnila da kalcij može ometati apsorpciju željeza stvarajući prepreku u probavnom sustavu koja sprječava pravilno iskorištavanje željeza, prenosi N1.

„To je posebno izraženo kod ne-hem željeza – vrste koja se nalazi u biljnim namirnicama i dodacima prehrani. Uzimanje kalcija i željeza istodobno može značajno smanjiti sposobnost tijela da apsorbira željezo. To može biti štetno za osobe koje imaju manjak željeza ili su pod povećanim rizikom, poput vegetarijanaca i žena koje menstruiraju.“

2. Vitamin C i vitamin B12

Prekomjerne doze vitamina C (više od 1.000 mg dnevno) mogu ometati protein u želucu potreban za apsorpciju vitamina B12, objašnjava Jen.

„Iako točan mehanizam nije potpuno jasan, vjeruje se da visoke doze vitamina C mogu smanjiti unos B12, osobito kod osoba s granično niskom razinom, poput vegana.“

3. Cink i bakar

Cink i bakar su ključni minerali, ali se međusobno natječu za apsorpciju u crijevima.

„Kada unosite velike količine cinka, on zauzima ‘prostor za apsorpciju’, ostavljajući manje mjesta za bakar,“ pojašnjava Jen.

Dugoročno, prekomjeran unos cinka (putem suplemenata ili nekih lijekova) može dovesti do nedostatka bakra, što se može očitovati kao: sporije zacjeljivanje rana, umor, slabost kostiju i promjene u pigmentaciji kose i kože.

Ukratko — dodaci prehrani mogu biti korisni, ali pogrešne kombinacije mogu smanjiti njihovu učinkovitost ili čak izazvati zdravstvene probleme.

Najbolje ih je uzimati uz savjet ljekara ili nutricionista kako biste izbjegli neželjene interakcije.