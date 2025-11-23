Stručnjaci objasnili zašto je navika koju su mnogi radili dok su bili djeca vrlo opasna

Liječnici upozoravaju da iako nam možda izgleda tako neodoljivo, nikad ne bismo trebali jesti snijeg, čak ni ako izgleda tako nevjerojatno čisto i lijepo.

Ako su i vas ponijele zimske radosti, suzdržite se od omiljene dječje navike, bez obzira koliko izgleda neodoljivo. Malo poznata činjenica je da snijeg može 'uhvatiti' onečišćenja dok pada kroz atmosferu.​

Dr. Suzanne Wylie, liječnica i medicinski savjetnik za IQdoctor, objasnila je: "Snijeg nastaje u atmosferi tako što pri kristalizaciji prikuplja male čestice, a kada padne na zemlju može dodatno prikupiti onečišćenja iz okoline. Zbog toga nikada nije toliko 'čist' koliko izgleda. Glavni problemi su u tome što snijeg može sadržavati mikroorganizme, poput bakterija i virusa, posebno ako je pao na površine koje su dodirivale životinje ili ljudi. Također može sadržavati prljavštinu, otpatke, čađ, tlo ili čestice iz zagađenja zraka. U gradskim područjima snijeg može prikupiti ostatke kemikalija, poput čestica iz ispušnih plinova vozila, soli za posipanje cesta ili soli za odleđivanje, sve što može biti iritantno ili potencijalno štetno ako se proguta."

Zanimljivo je da je snijeg, budući da se sastoji uglavnom od zraka, poput spužve i može upiti čestice zagađenja iz zraka. Studija iz 2016. godine pokazala je da snijeg može u roku od samo jednog sata prikupiti opasne elemente iz ispušnih plinova vozila, poput benzena, toluena i ksilena, prenosi tportal.

Brojne opasnosti

Prvi od ovih zagađivača, benzen, klasificiran je kao karcinogen tipa 1 i povezan je s opasnim krvnim bolestima, kao i s anemijom (niskim razinama željeza), što može uzrokovati umor i kratkoću daha. Toluen, kemikalija koja se koristi u proizvodnji benzina, može izazvati halucinacije, nepravilno otkucaje srca, konvulzije, čak i komu ili smrt ako se konzumira u većim količinama. Slično tome, konzumacija ksilena opasna je jer može uzrokovati probleme s disanjem, oštećenje jetre i bubrega, gubitak svijesti, srčani zastoj i smrt.​

Teško je reći koliko kemikalija možete pronaći u jednoj šaci snijega iz vašeg okoliša, ili sadrži li tragove salmonela ili E. coli, ali stručnjaci upozoravaju da trenutak hladnoće na jeziku nije vrijedan rizika. Povećan je rizik i za djecu, upozorava dr. Wylie. "Jesti male količine čistog, svježe pala snijega općenito je niskog rizika, ali nije preporučljivo, posebno za djecu. Jesti hladan snijeg također može malo sniziti tjelesnu temperaturu, što nije idealno za djecu, posebno ako su već hladna ili dugo bili vani'."

Također, ne samo ljudi mogu završiti bolesni od konzumacije snijega ili onečišćenja koje sadrži, već i kućni ljubimci. Soli za posipanje cesta, soli za odleđivanje i antifriz, koje mnogi koriste za vožnju u ledenim uvjetima, također predstavljaju prijetnju za kućne ljubimce poput pasa i mačaka. Uzimanje čak i malih količina antifriza može biti smrtonosno. Antifriz sadrži etilen glikol, toksičnu kemikaliju koja uzrokuje ozbiljno oštećenje organa pasa i mačaka, a ako se ne liječi hitno kod veterinarca, rezultat je sigurna smrt. Simptomi trovanja antifrizom kod pasa uključuju nesigurnost, slabost, povraćanje, nisku energiju, povećano piti i mokrenje, teškoće ili ubrzano disanje, konvulzije i kolaps.

Da biste spriječili da pas jede snijeg, preporučuje se da bude dobro hidriran, ali ako inzistira na gutanju snijega, razmislite o korištenju naručnice dok je vani.

Prošle godine, brojni su slavni ljudi i kreatori objavili tisuće videa u kojima su jeli snijeg ili ga koristili u pićima i receptima. Reese Witherspoon izazvala je tako paniku među obožavateljima kada je objavila video u kojem pravi zimsko piće od snijega skupljenog s auta, miješajući ga s sirupima i hladnim kavom. Njezini obožavatelji brzo su izrazili zabrinutost, a jedan je komentirao: "Volim te, ali hvala ne. Snijeg je prljav, pun bakterija", dok je drugi dodao: "Mislio sam da jesti snijeg šteti zdravlju". Zbunjena povratnom reakcijom, Reese se vratila na platformu i rekla: "Toliko ljudi kaže da je snijeg prljav, pa smo otišli i uzeli snijeg iz dvorišta, zagrijali ga i bio je potpuno proziran."

Dr. Wylie dodaje: "Što se tiče bolesti, rijetko je da se netko ozbiljno razboli samo zbog konzumacije male količine snijega. U svakodnevnoj praksi nisam naišla na slučaj u kojem je netko ozlijeđen baš zbog toga. Međutim, djeca koja jedu prljavi ili onečišćeni snijeg teoretski mogu razviti blagi poremećaj želuca, proljev ili povraćanje, slično kao što bi se dogodilo da progutaju onečišćenu vodu. Rizik raste ako je snijeg vidljivo prljav, ležao je duže, nalazi se blizu cesta ili je bio u kontaktu s životinjama."