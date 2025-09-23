Stručnjaci kažu: Ovu naviku morate promijeniti

Dr. Wendy Suzuki, profesorica na Sveučilištu New York, upozorila je da jedna uobičajena navika može pokvariti prve trenutke vašeg dana.

Lako je pomisliti da početni trenuci našeg dana nisu osobito važni, no jedna je neuroznanstvenica ustvrdila da to jednostavno nije istina. Možda će vas iznenaditi da je mozak iznimno podložan utjecajima u početnom razdoblju nakon buđenja, prenosi N1.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Iako to nekima može biti mirno vrijeme, dr. Wendy Suzuki, profesorica na NYU, upozorila je da jedna praksa drugima sve kvari. U nedavnom videozapisu na Instagramu rekla je: "Dan započinjete potpuno pogrešno, i vaš mozak to mrzi. Ako vam je prvi potez ujutro provjeravanje mobitela, vaš mozak propušta svoje najmoćnije razdoblje dana."

View this post on Instagram A post shared by Wendy Suzuki (@wendy.suzuki)

"Promatrajte što se događa kad svom mozgu date prostor da vodi”

Odmah nakon buđenja, tvrdi dr. Suzuki, mozak je obično u “vršnom neuroplastičnom stanju”, što se odnosi na pojačanu sposobnost prilagodbe i promjene na temelju okoline i iskustva. Dopamin, poznat kao “kemikalija dobrog osjećaja”, također se obnavlja tijekom sna, što znači da su koncentracije prirodno povišene.

Međutim, stručnjakinja smatra da svatko tko prvo posegne za ekranom može poremetiti taj mehanizam. Prema pisanju Mirrora, nastavila je: “Dopamin i kortizol prirodno su visoki, dajući vam poticaj za motivaciju, kreativnost i fokus.

“Ali ekrani otmu taj potencijal. Zato, evo vašeg malog pokusa. Sljedećih pet jutara odgodite ekran za samo 20 minuta. Umjesto toga, istegnite se. Zapišite tri stvari na koje se želite usredotočiti. Ili samo sjednite s kavom i svojim mislima. Promatrajte što se događa kad svom mozgu date prostor da vodi.”

I navike prije spavanja znatno utječu na kvalitetu sna

Rosey Davidson, savjetnica za san u tvrtki Just Chill Baby Sleep, ranije je za Gloucestershire Live izjavila da naše navike prije spavanja mogu značajno utjecati na kvalitetu sna.

Rekla je: “Gledanje sadržaja na mobitelu kasno navečer utječe na naš san izlaganjem plavom svjetlu, koje potiskuje proizvodnju melatonina, hormona ključnog za spavanje.

“Kako biste poboljšali san i mentalno zdravlje, uspostavite večernju rutinu koja ograničava vrijeme pred ekranom sat vremena prije spavanja.” Nadalje, Rosey savjetuje da se telefoni ne koriste odmah ujutro, jer ta navika uvelike može utjecati na vaše raspoloženje tijekom dana.

“Kada se probudimo, naš mozak prelazi iz dubljih moždanih valova sna (poput delta i theta valova) kroz alfa valove i naposljetku u beta valove”, nastavila je. “Taj nas prijelaz čini opuštenijima i sugestibilnijima, zbog čega konzumacija sadržaja na telefonu odmah nakon buđenja može snažno utjecati na naše raspoloženje i način razmišljanja tijekom dana.

“Nakon buđenja, odvojite nekoliko trenutaka za disanje i postavljanje namjera prije nego što posegnete za telefonom. Ako ga možete puniti s druge strane spavaće sobe ili izvan spavaće sobe, to stvara dodatnu prepreku.”