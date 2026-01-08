Stričević: "Skriveni motivi obično postoje upravo kod onih koji olako prozivaju druge za iste"

Nakon vijesti da je srušena javna nabava za sanaciju Marjana, javio se i Bruno Stričević, HDZ-ov gradski vijećnik.

Objavu prenosimo u cijelosti:

Još od ljeta, kada su građani Splita „iselili“ Ivicu Puljka iz Banovine, komunikacija koja dolazi od stranke Centar obilježila je isključivo destruktivnost i manipulativnost. Istim su putem nastavili i u novoj godini, bez ikakve naznake da planiraju odmak od retorike koja ih je, u konačnici, i koštala vlasti u gradu.

Budući da kolega Skoko ima običaj komentirati gotovo svaku temu, tako je ovoga puta odlučio osvrnuti se i na poništenje postupka javne nabave za sanaciju Marjana od posljedica nedavnog nevremena. Podsjećam, riječ je o sanaciji za koju su sredstva osigurana rebalansom proračuna - protiv kojeg je, ironično, glasovao upravo Skoko.

Kolega je, čini se, zaboravio jedno osnovno pravilo: gradonačelnik ne vodi postupke javne nabave, niti u njima sudjeluje, jednako kao ni direktori gradskih poduzeća. U slučaju drugačijeg postupanja, odgovornost bi imala vrlo ozbiljne posljedice – prekršajne, a možda i neke druge. Javnu nabavu, uključujući i onu vezanu uz radove na Marjanu, provodi stručno povjerenstvo sastavljeno isključivo od gradskih službenika. Vrlo je vjerojatno da je sastav tog povjerenstva sličan, ako ne i isti, kao u brojnim postupcima provedenima tijekom mandata Ivice Puljka. Gradonačelnik ne izrađuje dokumentaciju, ne propisuje uvjete i ne sudjeluje u radu stručnog povjerenstva.

S obzirom na poznatu sklonost stranke Centar osnivanju raznih „para-tijela“ koja nemaju zakonsko uporište - poput famoznog Upravnog odbora za provedbu projekta Žnjan, koji je davao naloge direktoru istoimene tvrtke - moguće je da smatraju kako i u slučaju javne nabave neko „posebno tijelo“ mora davati smjernice stručnim službama.

Unatoč predanom radu gradskih službenika u provedbi nabava, u praksi se, naravno, događaju ovakve situacije. S izvođačem radova je ugovor sporazumno raskinut bez ikakvih potraživanja te će u najkraćem roku biti donesena nova odluka o odabiru, a sve kako bi se radovi na sanaciji nastavili što skorije.

Kao i mnogo puta do sada, skriveni motivi obično postoje upravo kod onih koji olako prozivaju druge za iste.