Stravičan slučaj: Muškarac (40) osumnjičen za nasilje i povredu djetetovih prava

Županijsko državno odvjetništvo u Puli-Pola nakon ispitivanja uhićenog 40-godišnjeg hrvatskog državljanina (rođen 1986.) pokrenulo je istragu zbog više teških kaznenih djela – spolnog zlostavljanja, nasilja u obitelji i povrede djetetovih prava.

Prema sumnjama tužiteljstva, osumnjičeni je u duljem razdoblju na području Istre počinio nasilje u obitelji te ugrožavao prava djeteta, a u travnju 2026. i teško kazneno djelo protiv spolne slobode na štetu bliske osobe.

Zbog opasnosti da bi mogao utjecati na svjedoke ili ponoviti kazneno djelo, tužiteljstvo je predložilo određivanje istražnog zatvora. Sudac istrage Županijskog suda u Puli-Pola prihvatio je prijedlog te mu je određen istražni zatvor po obje osnovi.