STRAVA U LJUBLJANI Policajci su upucali i ubili čovjeka na trgu!

Čulo se nekoliko pucnjeva. Muškarac je ležao uz cestu na pješačkom prijelazu, rekli su svjedoci, prenosi slovenski 24ur. Kako pišu Slovenske Novice, muškarac je prijetio prolaznicima.

Policija je stigla brzo na mjesto incidenta. Policajci su više puta upozorili muškarca koji im je prijetio oštrim predmetom.

"Policajci su upotrijebili vatreno oružje u samoobrani", izvijestila je ljubljanska policija i dodala kako će provesti sve aktivnosti u skladu sa standardnim postupcima kako bi provjerili zakonitost upotrebe sredstava prisile i razjasnili sve okolnosti događaja.