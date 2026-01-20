Strašan prizor na granici: Pronađena mrtva novorođena djevojčica

Putnici su u nedjelju u sjevernom dijelu austrijskog Gradišća (Nordburgenland) naišli na potresan prizor. Na graničnom prijelazu Nickelsdorf otkrili su tijelo novorođene djevojčice te odmah alarmirali hitne službe. Za sada nije poznato tko je i kada ostavio bebu na tom mjestu.

Kako je u utorak priopćila Zemaljska policijska uprava Gradišća (Landespolizeidirektion Burgenland), dojava je zaprimljena oko 13 sati. Na mjesto događaja upućen je i liječnik hitne pomoći, no po dolasku je mogao samo konstatirati smrt djeteta, piše Kronen.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Istraga ide u svim smjerovima"

Naložena je obdukcija koja bi trebala razjasniti ključne okolnosti – je li dijete bilo mrtvorođeno, je li preminulo nakon poroda ili je usmrćeno. Paralelno s time provodi se kriminalističko istraživanje, a policija navodi da se provjeravaju svi tragovi koji bi mogli dovesti do identifikacije osobe odgovorne za ostavljanje tijela.

Glasnogovornik policije Helmut Marban izjavio je da se pronađeni tragovi trenutačno analiziraju i procjenjuju te naglasio da "istraga ide u svim smjerovima". U slučaj je uključeno i Državno odvjetništvo u Eisenstadtu.

Policija za sada ne iznosi dodatne pojedinosti, a javnost će o rezultatima obdukcije i daljnjem tijeku istrage biti obaviještena naknadno.