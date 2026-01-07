Stranka Javno Dobro prijavila Bačića i čelništvo DIRH-a zbog devastacije Une

Stranka Javno Dobro objavila je da je još 4. listopada 2024. godine nadležnim institucijama prijavila ministra Branka Bačića i tadašnjeg glavnog državnog inspektora Andriju Mikulića zbog, kako navode, teških propusta i moguće odgovornosti za višestruku devastaciju rijeke Une i zaštićenog okoliša.

U međuvremenu je Mikulić završio u zatvoru, no, kako ističu iz Javnog Dobra, ne zbog ovog konkretnog slučaja.

Prema njihovim navodima, riječ je o nemjerljivoj šteti koja je već nastala, a koja će se u sljedećim mjesecima dodatno povećavati, na području pod zaštitom Nature 2000, na javnom vodnom dobru u općoj upotrebi u vlasništvu Republike Hrvatske. Posebno naglašavaju da se devastacija odvija na širem području od onoga za koje je nezakonito izdana građevinska dozvola, što, kako tvrde, potvrđuju i dopisi Ministarstva graditeljstva te Ministarstva zaštite okoliša upućeni Državnom inspektoratu.

Iz Javnog Dobra navode da se trenutačno odvija treća devastacija Une, nakon početnih, nestručno izvedenih iskopa na gradilištu, a kao dokaz prilažu i elektroničku komunikaciju.

– Svakim danom nastaje nova šteta zbog daljnje devastacije Une i okolne prirode, iako smo više puta upozoravali da će se to dogoditi ako se ne provede hitna sanacija – poručuju iz stranke.

Zbog svega navedenog ponovno su prijavili ministra Bačića i tadašnjeg čelnika Državnog inspektorata, navodeći kako postoji osnovana sumnja da, umjesto zaštite imovine Republike Hrvatske i ustavnih vrednota pravne države, sudjeluju u zataškavanju korupcije i trgovine interesima ili u takvim radnjama i sami sudjeluju.

U objavi se navodi i da su za dosadašnje tri devastacije, koje su se dogodile uslijed prelijevanja takozvanog zečjeg nasipa iznad gradilišta, odgovorne i druge osobe, među kojima se spominju Župarić, Svalina, Longin, uz Bačića i Mikulića.

Iz Javnog Dobra poručuju kako su se ovom prilikom obratili i medijima s molbom da se zaštiti imovina Republike Hrvatske i javno dobro u općoj upotrebi te da se pokrenu odgovarajući postupci protiv svih koje smatraju odgovornima za devastaciju rijeke Une.