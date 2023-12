Strahonja nakon odlaska s HTV-a ipak ostaje u nogometu, ovo je njegova nova uloga...

Nakon pet i pol godina htio bih iskoristiti priliku i zahvaliti Hrvatskoj televiziji na ukazanoj prilici, najavio je sudački ekspert Marijo Strahonja odlazak u emisiji uživo i iznenadio sve, pogotovo svoje dosadašnje poslodavce.

Od 2018. godine obavljao je ulogu 'oka sokolova' nakon umirovljenja Matea Beusana. Prije desetak dana Torcida ga je izvrijeđala transparentom i uvredama, no rekao je kako ga to ne dira i da on samo radi svoj posao. Ipak, znakovito, odlučio je odustati od ovog posla samo četiri dana uoči derbija Dinama i Hajduka koji se u nedjelju igra na Maksimiru, piše 24 sata.

Bit će mentor mladim sucima

Nije htio otkriti zbog čega je to učinio, HTV je tako ostao bez sudačkog eksperta za najveći hrvatski derbi koji će i prenositi, ali Strahonja neće dugo biti izvan nogometa.

Izvršni odbor HNS-a je na sjednici 28. studenog na prijedlog Komisije nogometnih sudaca potvrdio listu mentora suđenja četvrte skupine u natjecateljskoj godini 2023/2024, a među 17 odabranih mentora, tu je i ime Marija Strahonje.

Bivši sudac i HTV-ov sudački analitičar će tako mentorirati po rangu petu skupinu sudaca koji sude u nadležnosti županijskih nogometnih saveza i međužupanijskih nogometnih liga. Riječ je o mladim sucima koji upijaju znanje i stječu iskustvo na niželigaškim travnjacima i pripremaju se za viši rang, a učit će od Strahonje koji je gotovo 20 godina sudio i bio jedan od najboljih hrvatskih sudaca.

A tko će ga naslijediti u HTV-ovom studiju i postati novo oko sokolovo, još se ne zna.