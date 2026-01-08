Stotine ljudi se polomile na ledu, operacije će trajati cijelu noć

Zbog poledice koja je okovala grad, Klinika za traumatologiju KBC-a Sestre milosrdnice u Zagrebu najopterećenija je bolnica u gradu, suočavajući se s golemim priljevom pacijenata zbog padova i prijeloma. U posljednja tri dana obradili su više od 400 pacijenata, a samo jutros čekaonica je bila krcata s gotovo 150 novih slučajeva, piše HRT.

Operacije će trajati cijelu noć

Liječnici rade bez prestanka, a operacije su predviđene tijekom cijele noći kako bi se zbrinuli svi hitni slučajevi. "Od jutros smo ambulantno pregledali oko 150 pacijenata, a primljeno 20-ak za hitne operacijske zahvate. Ima prijeloma gležnjeva, kukova, ručnog zgloba i podlaktice, lakta", rekao je dr. Roman Pavić, specijalist opće kirurgije, ortopedije i traumatologije.

"Ja sam sad odradio tri operacije zaredom. Uglavnom primamo punoljetne osobe, imali smo i trudnica koje su morale na operaciju. Još sigurno 15-ak gležnjeva čeka operaciju, potkoljenica, kukova", otkrio je Pavić, dodavši da su zbog izvanredne situacije svi elektivni zahvati u klinici odgođeni do daljnjega.

Službe pozivaju na oprez

Za razliku od Traumatologije, u KBC-u Zagreb, KB-u Dubrava i KB-u Sveti Duh navode da nemaju povećan broj pacijenata na hitnim prijamima zbog padova na ledu.

Na terenu je 19 timova hitne pomoći, a voditeljica smjene u Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Grada Zagreba Davorka Muškardin kaže kako su danas između 8 i 11 sati imali šest intervencija zbog padova. Najčešće je riječ o ozljedama gležnja, noge i ramena, a pacijenti se prevoze u nadležne bolnice te u Kliniku za traumatologiju.

Muškardin je istaknula da je prohodnost cesta dobra i da vozila hitne pomoći prometuju bez teškoća. Zdravstvene službe ponovno apeliraju na građane da se kreću oprezno, nose prikladnu obuću i izbjegavaju nepotrebna kretanja po zaleđenim površinama.

Problemi i u Požegi

Zbog prijeloma, uganuća te ozljeda glave i kralježnice, djelatnici hitne medicinske službe u Požegi bilježe porast intervencija od oko 30 posto. Posebno upozoravaju starije osobe kod kojih ozljede mogu biti kobne, jer uz pad često dolazi i do pothlađivanja.

"Mi smo se upravo vratili s intervencije. Bilo je pad na poledici, gospodin je udario glavom, ozljeda vratne kralježnice, to su i najčešće ozljede. Glava, kralježnica, ekstremiteti - ruke, noge, ozljede muskularno skeletnog sustava. Stvarno treba biti oprezan, adekvatno se odijevati, imati adekvatnu obuću, paziti kuda se hoda", naglasila je dr. med. Magdalena Dokoza iz Zavoda za hitnu medicinu Požeško-slavonske županije.

Na sjeveru Hrvatske mirnije

Za razliku od ostatka zemlje, snijeg i niske temperature nisu uzrokovale veće probleme na sjeveru Hrvatske. Bolnice nisu pod većim pritiskom - u Varaždinu je pomoć zbog padova zatražilo samo deset osoba, dok je u Međimurju zabilježen tek umjeren porast s oko 25 pacijenata i šest operacija prijeloma.