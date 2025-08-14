Što večeras treba Hajduku da prođe dalje?

Hajduk večeras igra uzvratnu utakmicu trećeg pretkola UEFA Konferencijske lige protiv albanskog Dinamo Cityja. Nakon pobjede 2:1 u prvoj utakmici na Poljudu, Bijelima je dovoljan i neriješen rezultat za plasman u play-off.

Dakle Hajduk večeras nema pretežak zadatak - pobjeda ili remi nose prolazak, a u slučaju poraza s jednim golom razlike igrat će se produžeci. Ako Dinamo City bude slavio s dva ili više pogodaka razlike, Hajduk ispada iz natjecanja.

Mogući protivnici u play-offu

Prođe li Hajduk večeras, u posljednjem kolu kvalifikacija igrat će protiv boljeg iz ogleda Silkeborga i Jagiellonije Białystok. Poljski predstavnik ima prednost 1:0 iz prve utakmice i uzvrat igra pred svojim navijačima.

Hajduk u ulozi favorita

Hajduk na papiru ulazi u susret kao favorit.

I kladionice predviđaju pobjedu Hajduka. Kvota na Dinamo City je 4.5, na remi 3.9, a na Hajduk 1.7.

Prema Transfermarktu, cijela momčad Dinamo Cityja procijenjena je na 6,8 milijuna eura. Za usporedbu, vrijedi gotovo jednako koliko i sam Marko Livaja (5 milijuna eura), dok tržišna vrijednost cijelog Hajduka iznosi 37,98 milijuna eura.