Što to govore Kate i William? Ovaj video je zbunio javnost

Kate Middleton i princ William obilježili su Dan svetog Davida posebnom videoporukom upućenom stanovnicima Walesa, a javnost je posebno zaintrigirala činjenica da je princeza prvi put javno progovorila na velškom jeziku.

U kratkom, ali toplom obraćanju, princ i princeza od Walesa čestitali su nacionalni praznik zemlje čije titule nose upravo – na velškom. Time su još jednom naglasili povezanost s Walesom i pokazali poštovanje prema njegovoj tradiciji i jeziku.

„Svim ljudima u Walesu želimo sretan Dan svetog Davida. To je prekrasna zemlja bogate povijesti i iznimnih ljudi. Wales nam je uistinu blizak srcu“, poručili su u videu.

Snimka je nastala početkom tjedna na njihovu imanju u Windsoru, a nakon objave na društvenim mrežama uslijedile su brojne pozitivne reakcije. Posebne pohvale dobili su za trud i izgovor, dok su mnogi pratitelji istaknuli koliko im znači što su poruku uputili na materinskom jeziku Walesa.

Iz Kensingtonske palače otkrili su da su velški uvježbavali uz pomoć popularne aplikacije Duolingo, što je dodatno oduševilo korisnike društvenih mreža.

„Predivno je čuti vas kako govorite velški“, „Ovo je baš simpatično“, „Bravo!“, „Sjajni ste ambasadori Ujedinjenog Kraljevstva“, samo su neki od komentara koji su se nizali ispod objave.