Što sve ima ministar Primorac na imovinskoj kartici?

Marko Primorac naslijedio je u srpnju 2022. godine popularnog Zdravka Marića na čelu Ministarstva financija.

Na ministarsko mjesto došao je s pozicije izvanrednog profesora na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, a njegova supruga Iskra Primorac tada je bila ravnateljica Središnjeg registra osiguranika, pa je njegova imovinska kartica bila poznata i prije nego što je stupio na dužnost ministra, javlja Dnevnik.hr.

Budući ministar financija na fakultetu je dobivao neto plaću u iznosu od 16.941 kune. Prihode je ostvarivao i iz drugih izvora.

U imovinskoj kartici tada se navodilo da od različitog drugog dohotka ostvaruje mjesečno još ukupno 4105 kuna, a od imovine i imovinskih prava dodatnih 3000 kuna. Od samostalne djelatnosti na godišnjoj razini ostvarivao je i dodatnu zaradu od 287.310 kuna te od drugog dohotka još 132.000 kuna.

Od obveza tada novi ministar imao je kredit u banci od 50.000 eura, koji je 2008. godine podigao zajedno sa suprugom uz kamatnu stopu od 1,13 posto.

U imovinskoj kartici 2022. godine stajalo je kako su supružnici Primorac vlasnici stana u Zagrebu od 60,33 kvadrata, vrijednosti 855.000 kuna, koji su kupili kreditom od banke. Vlasnici su i oranice (njive) površine 1048 m² na području Zagreba, u Općini Odra, vrijednosti 525.000 kuna, koju su stekli kupnjom od primitka ostvarenog nesamostalnim radom.

Od pokretnina naveli su tada i automobil BMW 520D iz 2017. godine, čija je vrijednost 200.000 kuna.

Marko Primorac bio je vlasnik i dviju tvrtki: obrta za poslovne usluge Economica te Economica Consultinga u Zagrebu.

Prema imovinskoj kartici iz 2022. godine, supružnici su naveli i štednje, od 35.000 eura, 16.000 švicarskih franaka, 14.000 američkih dolara i 600.000 kuna ušteđevine.

Što se promijenilo?

Marko Primorac kao ministar je primao i još prima plaću od 4793,76 eura.

Uz ministarsku dužnost, ostvaruje i dodatnih 182 eura predajući na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.

Od imovine i imovinskih prava mjesečno je prihodovao još 600 eura.

Njegova supruga zaposlena je u Središnjem registru osiguranika, gdje prima plaću od 2.986 eura, a dodatno ostvaruje i 265 eura mjesečno od drugog dohotka.

Obitelj Primorac ima i kredit, za koji mjesečno izdvaja 262 eura.

U imovini se nalazi stan u Zagrebu procijenjen na 180.000 eura te oranica u Zagrebu vrijedna 90.000 eura.

Primorac je vlasnik i automobila BMW 520d iz 2017. godine, procijenjene vrijednosti 24.000 eura.

On i supruga zajedno posjeduju dionice Slatinske banke, HT-a, Končara, Liburnia Riviera Hotela, Luxima i Božjakovine, kao i trezorske zapise i državne obveznice.

Imaju 78.000 eura štednje, također imaju 16.000 ušteđenih franaka te 15.000 dolara štednje.

Ministar financija Marko Primorac ugasio je svoju tvrtku nakon preuzimanja ministarske dužnosti kako bi izbjegao sukob interesa, a od njezine dobiti ranije je zarađivao oko 50.000 eura godišnje. Time je izgubio važan izvor dodatnih prihoda, koji je ostvarivao prije ulaska u Vladu. Podaci o zatvaranju vidljivi su iz promjena u njegovoj imovinskoj kartici.

Primorac se kada je postao ministar morao odreći i ostalih prihoda koji su se odnosili na razne savjetničke uloge, suradnje na projektima s fakultetima i financijskim institucijama u Hrvatskoj, članstva u nadzornim odborima, pa i naknadu koju je prije nego što je postao ministar dobivao kao vanjski član saborskog Odbora za financije.

Od tih ostalih prihoda Primorac je zarađivao oko 67 tisuća eura godišnje, no dolaskom na funkciju ministra više ih nema.

Ministar financija Marko Primorac odlazi iz Plenkovićeve vlade i preuzima dužnost potpredsjednika Europske investicijske banke.

Tamo bi mu plaća, prema nekim procjenama, mogla biti između 15.000 i 17.500 eura neto.