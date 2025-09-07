Što se noćas događalo na Dinari? Planinari prestravljeni: "Poludivlje životinje napadale su sklonište i nas cijelu noć"

Kaotična scena dočekala je skupinu planinara iz Zagreba nakon što su proveli neprospavanu i, kako sami kažu, "zastrašujuću noć" u planinarskom skloništu Rupe na planini Dinari. Naime, tijekom noći sklonište je bilo više puta, kako kažu, napadnuto od strane krda poludivljih konja, što je izazvalo strah i paniku među planinarima.

"Od straha nismo palili svjetiljke niti se usuđivali izaći vani," navode u dojavi objavljenoj na Facebook stranici Planinarske udruge Dinaridi.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Ujutro ih je, kako tvrde, dočekao jeziv prizor – uništeni stolovi i klupe, razbacani limovi, oštećen bazen za vodu, iščupani putokazi. Čitav okoliš skloništa bio je devastiran.

Nije prvi put

Iz udruge Dinaridi upozoravaju da ovo nije prvi put da se ovakvo nešto događa. Kako tvrde, o problemu poludivljih konja na Dinari već su više puta pisali i apelirali na nadležne, ali bez konkretnih pomaka.

"Njima idu poticaji i novac, a nama ostaje šteta!", poručuju iz udruge, referirajući se na poljoprivredne poticaje koje, prema njihovim navodima, primaju vlasnici konja koji lutaju planinom.

Objavu Planinarske Udruge Dinaridi prenosimo u cijelosti.

Haos na planinarskom skloništu "Rupe"

Kako javljaju planinari iz Zagreba, proveli su neprospavanu i zastrašujuću noć u planinarskom skloništu Rupe na Dinari.

Naime, krdo poludivljih konja, prema njihovim riječima, cijelu je noć napadalo sklonište i njih same. Od straha nisu palili svjetiljke niti se usuđivali izaći vani.

Jutros ih je dočekao jeziv prizor – oko skloništa sve je bilo uništeno: stolovi, klupe, bazen za vodu, putokazi, limovi…

O ovom problemu pisali smo već nekoliko puta, ali bez ikakvih pomaka i rezultata. Njima idu poticaji i novac, a nama ostaje šteta!

Prema kazivanju mjesnog stanovništva, konji nikada nisu obitavali na Dinari – materijal bi se iznosio samo privremeno, a ljudi bi se odmah vraćali.

„Genijalci“ ovog promašenog projekta, na svim razinama, dobro su naplatili svoje neznanje, neiskustvo i bahatost – uzimajući u obzir i lokve u kojima nema vode.

Nažalost, to čine i dalje, uz pomoć nadležnog ministarstva!

Sramota za njih i za struku!