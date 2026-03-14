Što se događa? Mještanima Žrnovnice od jučer nije došla voda

Na redakcijske mejlove od sinoć nam dolaze poruke od mještana Žrnovnice koji od jučer nemaju vode. ViK je prije dva dana najavio da će dijelovi Žrnovnice ostati bez vode na nekoliko sati, ali kako javljaju čitatelji - voda do jutros nije došla.

"Već 24 sata nemamo vodu. Tri ulice su ostale bez vode jučer ujutro i još je nema. Zvali smo vodovod i kažu da je problem u nekoj pumpi...", kažu nam čitatelji.

Na Facebook stranici Žrnovnica.hr objavljeno je da je Vodovod i kanalizacija jučer sanirao kvar na pumpama te su ugrađene nove, zbog čega je bilo potrebno određeno vrijeme da sustav ponovno proradi. Kako ni nakon toga pojedini dijelovi nisu dobili vodu, djelatnici su sinoć do kasno u noć bili na terenu. Nakon jutarnjih prijava da u nekim dijelovima i dalje nema opskrbe, ponovno je zatražen hitan izlazak na teren te se pokušava utvrditi uzrok problema i što prije ga otkloniti. Građane mole da, ako tijekom dana i dalje budu imali poteškoća s opskrbom vodom, kvar prijave na dežurni broj 021 545 900.

Dalmacija Danas je kontaktirala ViK zbog ovog problema, a odgovor ćemo objaviti čim ga dobijemo.