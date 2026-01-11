Što nikako ne bismo trebali naručivati u restoranima?

Odlazak u restoran za mnoge je mali luksuz – obrok koji priprema profesionalni kuhar, predah od kuhanja i pospremanja te prilika za druženje s partnerom ili prijateljima. Hrana pritom nije samo gorivo za tijelo, već i dio kulture, zajedništva i užitka. Ipak, ono što jedemo, osobito ako to činimo često, ima stvaran utjecaj na zdravlje srca, zbog čega kardiolozi upozoravaju da restoranska jela mogu skrivati ozbiljne zamke.

„Naravno da želimo uživati u hrani koju naručujemo, ali trebali bismo biti svjesni mogućih posljedica za zdravlje srca. Restoranski obroci skriveni su izvor viška kalorija, zasićenih masnoća i natrija“, objašnjava kardiolog dr. Dmitriy Nevelev za Parade. Kao jelo koje bi mnogi kardiolozi radije izbjegavali navodi se fettuccine Alfredo.

„Iako je ukusno, jelo poput fettuccina Alfredo sadrži velike količine zasićenih masnoća, natrija i rafiniranih ugljikohidrata“, kaže kardiolog dr. Cheng-Han Chen. S njim se slaže i liječnik dr. Renato Apolito, koji dodaje: „Nikada ne naručujem to jelo kada jedem vani jer je izuzetno kalorično.“

Stručnjaci ističu da problem leži u načinu pripreme ovog jela, osobito u američkim restoranima. „Izvorna verzija fettuccina al triplo burro sadržavala je svježu tjesteninu, kvalitetan maslac i fino ribani Parmigiano-Reggiano“, navodi kardiolog dr. Patrick Kee.

„Dodavanjem slatkog vrhnja kao zgušnjivača promijenjen je nutritivni profil jela i stvorena kombinacija masnoća, šećera i soli koja potiče takozvani ‘bliss point’ efekt“, dodaje, objašnjavajući da je riječ o kombinaciji koja aktivira sustav nagrađivanja u mozgu.

Kardiolozi upozoravaju da redovita konzumacija ovog jela znači unos velikih količina zasićenih masnoća, natrija i kalorija. „Visok unos zasićenih masnoća doprinosi porastu LDL kolesterola“, napominje dr. Chen. Dr. Kee dodaje da je prehrana bogata natrijem povezana s povišenim krvnim tlakom, dok dr. Nevelev upozorava: „Vrlo je lako pojesti sve kalorije, a da to ni ne primijetite.“

„Ja se nakon tradicionalne porcije ovog jela nikada nisam osjećao dobro i nisam ga jeo već jako dugo“, zaključio je dr. Apolito.