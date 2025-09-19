Što kažu kladionice o derbiju Hajduka i Dinama

Sedmo kolo SuperSport HNL-a donosi najveći hrvatski nogometni obračun – Hajduk i Dinamo u subotu u 17 sati odmjerit će snage na rasprodanom Poljudu, a pobjedniku će pripasti vrh prvenstvene ljestvice.

Kladionice su uoči susreta blago pomaknule koeficijente: na trijumf Hajduka sada se nudi 3,10, remi je s 3,30 spušten na 3,20, dok je kvota na pobjedu Dinama porasla s 2,25 na 2,30.

Obje momčadi ulaze u derbi s identičnim ligaškim učinkom – četiri pobjede, jedan remi i jedan poraz – a Zagrepčani su prvi na tablici zahvaljujući nešto boljoj gol-razlici.

U prošlom kolu i jedni i drugi su posrnuli: Hajduk je u Varaždinu izgubio 0:2, a Dinamo je u Velikoj Gorici poražen 1:2. Posljednji međusobni susret na Poljudu odigran je početkom svibnja, kada je Dinamo slavio s 3:1.

Subotnji derbi bit će poseban i za trenere – Mariju Kovačeviću na klupi Dinama i Gonzalu Garciji na klupi Hajduka to će biti prvi takav okršaj.