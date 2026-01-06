Što je s vodom jutros u Splitu? Javili su se iz ViK-a

Zbog veće količine kiše koja je proteklih dana pala na šire splitsko područje, došlo je do zamućenja vode na izvoru rijeke Jadro, izvijestili su iz vodovodnog sustava.

Rezultati ispitivanja vode, uzeti na više lokacija unutar vodoopskrbne mreže, pokazuju da je na pojedinim dijelovima sustava zabilježeno blago povećanje parametra zamućenja u odnosu na propisane vrijednosti. Razina zamućenja ovisi o stanju zaliha u vodospremama i intenzitetu potrošnje.

Istodobno, analize s terena potvrđuju da je koncentracija rezidualnog klora unutar propisanih granica, a sva dosadašnja ispitivanja pokazuju da je voda kemijski i mikrobiološki ispravna.

Na temelju dosadašnje prakse, iskustava i preporuke nadležnog zavoda za javno zdravstvo, građanima se savjetuje mjera predostrožnosti prokuhavanja vode za piće za bolesne i osjetljive osobe, malu djecu i stariju populaciju.

U slučaju pojave izraženije mutnoće, vodu je prije prokuhavanja potrebno ostaviti da se istaloži, potom odliti bistri dio i tek ga tada prokuhati.

Iz vodovoda poručuju da se stanje u vodoopskrbnom sustavu kontinuirano prati, a potrošači će o svim eventualnim promjenama biti pravovremeno obaviješteni putem službenih kanala.