Što će se dogoditi na Poljudu? Torcida na stadion ulazi dva sata ranije

Najvjerniji navijači Hajduka objavili su važnu obavijest uoči nadolazeće utakmice na Poljudu. Torcida poziva sve navijače da na stadion uđu dva sata prije početka susreta, kako bi koreografija planirana za taj dvoboj protekla bez poteškoća.

„Pažljivo slušajte upute s razglasa vezane za izvedbu koreografije“, stoji u priopćenju Torcide. Organizatori naglašavaju da će na svim ulazima na stadion biti postavljene donacijske kutije.

"Gazi gubu", poručili su iz Torcide.