Što ako Hajduk prođe albanski Dinamo? Vjerojatno ih čeka opasan protivnik s vrlo strastvenim navijačima. Evo tko su oni

Nogometaši Hajduka večeras od 20:45 sati na stadionu Air Albania u Tirani igraju uzvratnu utakmicu 3. kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu protiv albanskog Dinamo Cityja. Nakon pobjede 2:1 na Poljudu, Bijeli imaju prednost, ali trener Gonzalo Garcia upozorava da posao još nije gotov.

"Bit će teška utakmica jer igramo protiv dobrog protivnika. Ako ne budemo radili svoj posao, bit će opasni. Nadam se da ćemo početi s dobrim intenzitetom. Prva utakmica bila je dobra, iako u nekim trenucima nismo izgledali najbolje. Stvorili smo dovoljno šansi za uvjerljiviju pobjedu, ali moramo popraviti male detalje. U Europi nikada nije lako", poručio je Garcia na konferenciji za medije.

Podsjetnik na prvi dvoboj

Prošlog četvrtka na Poljudu gosti su poveli u 37. minuti preko Bregua, koji je fantastičnim udarcem s distance svladao vratara Hajduka. U nastavku je uslijedio preokret – Durdov i Bamba donijeli su pobjedu od 2:1, koja sada Hajduku daje kapital pred gostovanje.

Nakon europske pobjede, Hajduk je u nedjelju u HNL-u slavio protiv Gorice s 2:0, zahvaljujući pogocima Benrahoua i Šege. S druge strane, Dinamo City još nije krenuo u novu sezonu albanskog prvenstva, pa su stručni stožer i igrači imali dovoljno vremena za pripremu ove utakmice.

Utakmicu će suditi ukrajinski suci. Glavni sudac je Denys Shurman, pomoćnici Viktor Nyzhnyk i Svitlana Grushko, dok je četvrti sudac Dmytro Kubriak. VAR će kontrolirati Viktor Kopiievskyi uz asistenciju Andryija Kovalenka.

Pogled prema mogućem play-offu

Ako prođe albansku prepreku, Hajduk će u play-offu igrati protiv boljeg iz dvoboja Silkeborga i Jagiellonije Białystok. Poljski klub je u prvoj utakmici slavio s 0:1 u Danskoj i sada pred svojim navijačima traži potvrdu prolaza.

Jagiellonia Białystok je poljski nogometni klub osnovan 1920. godine, a dolazi iz grada Białystoka na sjeveroistoku Poljske.

Nastupa u Ekstraklasi, najvišem rangu poljskog nogometa. Klub je poznat po vjernoj i strastvenoj navijačkoj skupini. Prošle godine su završili na trećem mjestu u Ekstraklasi.